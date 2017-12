El Circuit tindrà un test de MotoGP a l’abril per aprovar els canvis

Un dels grans maldecaps del Circuit de Barcelona-Catalunya ha sigut durant les curses de MotoGP, més concretament per les modificacions al revolt número 13. Aquest 2018, i per evitar que hi torni a haver problemes, els gestors del traçat de Montmeló han optat per fer obres en aquell punt per allargar l’escapatòria i millorar la seguretat. Un canvi que anirà acompanyat d’una renovació de l’asfalt del Circuit i que els pilots de la màxima categoria de motos provaran a l’abril.

Aquesta és una de les novetats més destacades del 2018, i havia sigut una condició sine qua non dels responsables del Circuit. “No volíem que ens tornés a passar el mateix”, expliquen des dels despatxos nobles del traçat català. Arran de la mort de Luis Salom el 2016, el Circuit va fer una nova xicana en el penúltim revolt abans d’entrar a meta. Però un cop els pilots de MotoGP la van provar, no s’hi van trobar còmodes i van forçar que es tornés a la solució de la temporada anterior. Per això es va decidir posar en marxa un pla ambiciós que consistia a retornar al traçat original -un revolt de dretes en comptes d’una xicana- i ampliar l’escapatòria. Les obres, aprova des durant el novembre, van començar fa quinze dies i es preveu que estiguin acabades a finals de gener. Així, com és habitual, el primer mes de l’any no hi haurà activitat al Circuit i s’hi faran altres obres de manteniment per, a partir del febrer, començar l’activitat normal.

Un any més, Montmeló podrà presumir d’acollir les principals cites del món del motor: Fórmula 1 (13 de maig), MotoGP (17 de juny) i el RallyCross (15 d’abril). A més dels tests de motos, i dels que habitualment es feien a la pretemporada de F1, el Circuit en farà uns d’addicionals de F1 els dies 15 i 16 de maig, just després que s’acabi el Gran Premi d’Espanya. “No és fàcil acontentar el circ però és una plataforma immillorable per a nosaltres. Ens permet situar el Circuit al mapa, a escala nacional i internacional”, deia ahir el director del traçat, Joan Fontseré, en la tradicional trobada de Nadal amb els mitjans de comunicació.

Més espectadors i ocupació

Pendent del debat polític sobre el futur del Circuit de Barcelona-Catalunya i de la viabilitat d’un traçat que necessita les subvencions per sobreviure, els gestors fan una valoració més que positiva del 2017, que destaca per un increment en el nombre d’assistents, 13.500 més que el 2016. Una pujada que s’ha notat sobretot a la F1. Els gestors destaquen, però, els 25.000 que van assistir a la prova de RallyCross, que havia canviat de data, i que permet “consolidar-la” al calendari. En el total acumulat, la xifra s’eleva als 565.550 espectadors al llarg de la temporada, comptant totes les curses.

També destaca l’ocupació del Circuit, que puja fins al 87%. En total, 318 dies, entre competicions (71) i lloguers particulars (247) per fer-hi entrenaments, filmacions o cursos de conducció. D’aquesta manera, el traçat només va estar buit durant 47 dies el 2017, i trenta d’aquests corresponen als que es dediquen al manteniment.