La pluja posa en suspens la disputa del Gran Premi de Moto GP de la Gran Bretanya

La pluja ha obligat a ajornar la disputa del Gran Premi de Gran Bretanya de Moto GP. La gran quantitat d'aigua que hi ha sobre l'asfalt de Silverstone ha fet impossible que la competició arrenqués a l'hora prevista (12.30 hora catalana). La direcció de cursa ha convidat els pilots a estar preparats i a esperar per si la pluja afluixa i es recuperen unes condicions idònies per disputar la prova. A l'hora programada per a la sortida, no hi ha certeses sobre si es podrà celebrar el Gran Premi.

Alguns pilots, de fet, ja han advertit que si no canvia molt l'estat de l'asfalt prefereixen no córrer. "No em sembla que córrer sigui la millor opció. Imagino que posaran una hora límit per esperar, però, segons les previsions, amb el pas de les hores la pluja anirà a pitjor", ha avisat Álvaro Bautista, sorprès pel fet que la pluja hagi deixat tan malament un asfalt acostumat a l'aigua: "Aquí la pluja és el pa de cada dia, però el circuit està acabat d’asfaltar. Hauria de drenar millor, no haver-hi sotracs i estar millor. Però quan plou és quan es veuen les debilitats dels circuits, i ara ens estem trobant el pitjor d’aquest. De tots els circuits, aquest és el que té pitjor asfalt. És estrany que l’hagin asfaltat per a aquest any i ja estiguem demanant que hi tornin".

L'estat de l'asfalt és l'aspecte que preocupa més els pilots, i així ho ha corroborat Pol Espargaró: "Hi ha sectors amb molts bassals, el circuit està molt malament. Les motos fan 'aquaplanning' i és molt complicat competir-hi. A més, amb el fred, les motos no frenen bé. Per poder córrer, l'aigua hauria de baixar molt en un circuit que no està drenant. Si segueix així, és impossible córrer". "És complicat dir si està en mal estat o en molt mal estat. Dissabte hi havia alguns sectors en mal estat, però aquest diumenge està afectada tota la cursa. He fet dues voltes per veure els punts més crítics", ha comentat Àlex Rins.

"Quan l'asfalt és nou, té productes químics que dificulten que dreni igual que en altres llocs", ha assenyalat Piero Taramasso, mànager de Michelin MotoGP. Taramasso ha reconegut que, després de parlar amb diversos pilots, ha vist que tots opten per no disputar la prova en aquestes condicions. Les voltes d'escalfament del Gran Premi s'han rodat amb el circuit sec, però poc després ha arrencat una forta pluja. Després d'analitzar portes endins la situació, els caps de cursa de tots els equips es reuniran per prendre una decisió. Una de les opcions més probables és que la prova s'ajorni a dilluns.