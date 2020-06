El Dakar 2021 ja té dates i recorregut

Aquest dijous al migdia s'ha presentat de manera virtual el Dakar 2021. De nou, el ral·li repetirà a l'Aràbia Saudita, un país que va visitar per primer cop l'any passat després de marxar d'Amèrica del Sud, on s'hi va estar 10 anys.

La 43a edició del Dakar se celebrarà del 3 al 15 de gener del 2021, i seran 12 etapes (la jornada de descans serà el dia 9 de gener a Hail) amb sortida i arribada a Jiddah. David Castera, director de la cursa, ha assegurat que el ral·li serà "més emocionant" i ha volgut destacar que han donat molta importància a la seguretat, sobretot després de les queixes que van recollir dels pilots al mes de gener, quan es va acabar la primera edició del ral·li en aquest país.

"Són temps difícils. Ens hem hagut d'adaptar i hem treballat amb videotrucades, però el recorregut està a punt i estarem preparats per començar al gener", ha dit Castera, que ha explicat que el recorregut és completament nou i que no es repetirà cap quilòmetre dels que es van fer en l'anterior edició. "Serà més tècnic, lent i variat, amb parts ràpides i altres de més lentes", ha dit. Així, la caravana no anirà a l'Empty Quarter, la part oest del país, on es van disputar les etapes més ràpides de l'anterior edició i que van ser motiu de queixa dels pilots.

Novetats esportives i més seguretat

Una de les principals novetats del Dakar 2020 va ser que els pilots van rebre en algunes etapes el llibre de ruta (on els marquen les indicacions que han de seguir per arribar al final d'etapa) el mateix dia, just abans de la sortida (fins a aquest any, els participants el rebien sempre el dia abans, al vespre, i per tant tenien temps per preparar-se l'etapa de l'endemà). La idea va agradar tant que de cara a l'edició del gener vinent han decidit que rebran sempre el llibre de ruta just abans de cada etapa.

Els pilots de motos també estrenaran un element de seguretat nou: un airbag semblant al que porten els pilots de MotoGP, que els protegirà en cas de caiguda.

Els pilots, a més de tenir-lo ressaltat al llibre de ruta, rebran un avís sonor quan tinguin al davant un perill de nivell 2 o 3, i les zones més perilloses es marcaran com a slow zones (zones lentes) i la velocitat per passar-hi es limitarà a 90 km/h. A més, també hi haurà restriccions de pressupost per retallar despeses, com ara la limitació de neumàtics del darrere o el temps que els pilots podran estar treballant en les seves motos.

Per acabar, els organitzadors del ral·li han anunciat la creació del Dakar Classic, una nova categoria que permetrà que participin a la prova pilots amb vehicles dels anys 80 i 90. Les inscripcions per al Dakar 2021 s'obriran el 15 de juny.