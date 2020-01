Sainz recupera l'avantatge en una etapa marató escurçada pel mal temps

La majoria de pilots tenien l'etapa desena d'aquest Dakar marcada en vermell. Era l'etapa marató, la que els participants preparen amb més cura perquè saben que quan l'acaben no tenen l'ajuda dels mecànics per preparar les màquines per a l'endemà. Així han sortit tots, concentrats, pensant en gestionar bé la cursa sense perdre gaire temps. Però s'han trobat amb el mal temps. Les fortes ràfegues de vent que han afectat la zona de l'Empty Quarter –per on passa la caravana del Dakar– i que impedien que els helicòpters s'enlairessin han obligat l'organització a donar per finalitzada l'especial d'aquest dimecres al quilòmetre 345, és a dir, quan encara quedaven 189 quilòmetres contra el cronòmetre per completar-la. "A causa de l'empitjorament de les condicions meteorològiques (fortes ràfegues de vent), la direcció de la cursa ha decidit interrompre la desena etapa a l'altura del quilòmetre 145", anunciava l'organització, mentre els pilots sortien de la pista i enfilaven, per carretera, el recorregut que els quedava fins a arribar al bivac on faran nit.

Han sigut menys quilòmetres dels previstos, però els que han disputat han sigut ben aprofitats per dos pilots, els dos líders de les generals de cotxes i motos. Carlos Sainz, que dimarts es quedava a tan sols 24 segons de Nasser al-Attiyah per un problema amb un neumàtic defectuós, ha aprofitat aquest dimecres per tornar a guanyar terreny. Bé, de fet han sigut els seus rivals els que n'han perdut. "Ha sigut una etapa perillosa amb moltes dunes trencades. Diversos quilòmetres abans de l'enllaç ens hem perdut del tot juntament amb el Nasser [Al-Attiyah] i altres pilots. Alguns han contactat amb nosaltres en el moment just, quan per fi hem trobat la ruta correcta, i han pogut guanyar molt de temps. Ha sigut una gran etapa per al meu company d'equip Carlos [Sainz], que ha retallat temps al Nasser, cosa que també hem fet nosaltres i encara continuem en tercera posició", assegurava Stéphane Peterhansel.

En efecte, Carlos Sainz sortia cinquè (els deu primers classificats prenen la sortida separats entre si per tres minuts) i ha aprofitat que els seus rivals sortien al davant per seguir-los les traces i retallar temps. Ell era un dels que ha contactat amb Peterhansel i Al-Attiyah quan els dos ja havien trobat el camí correcte. El madrileny, doncs, respira ara una mica més alleujat després d'haver aconseguit tenir més de 18 minuts d'avantatge sobre el qatarià i el francès. Un avantatge que haurà d'administrar durant els dos dies que resten perquè s'acabi el ral·li a Qiddiya.

651x366 Fernando Alonso i Marc Coma, sense el parabrises del seu Toyota després de patir l'accident / F. LE FLOCH / ASO / DPPI Fernando Alonso i Marc Coma, sense el parabrises del seu Toyota després de patir l'accident / F. LE FLOCH / ASO / DPPI

Abans de la neutralització, els que han patit un gran ensurt han sigut Fernando Alonso i Marc Coma. Quan el seu Toyota coronava una duna, ha lliscat lateralment i han donat dues voltes de campana. El cotxe ha aterrat a la zona plana de quatre rodes, amb els parabrises trencats i amb algun desperfecte més, tot i que els pilots n'han sortit il·lesos. Malgrat que han reprès la marxa, han hagut d'aturar-se uns quilòmetres més enllà a esperar el camió T4 d'assistència per reparar el vehicle. Han perdut més d'una hora però han aconseguit arribar al final.

Els que aquest dimecres tampoc han tingut sort han estat Nani Roma i Dani Oliveras, que han tingut un problema amb la caixa de canvis del seu Borgward cap al quilòmetre 100 de l'especial i han perdut més de quatre hores per reparar el vehicle. Tot i això, han pogut completar l'etapa i segueixen endavant.

651x366 Nani Roma i Dani Oliveras, amb problemes / F. GOODEN / ASO / DPPI Nani Roma i Dani Oliveras, amb problemes / F. GOODEN / ASO / DPPI

Ricky Brabec, més a prop del primer Dakar

Al Dakar no es pot cantar victòria fins a l'últim metre, però Ricky Brabec comença a creure's que pot ser el guanyador del Dakar per primer cop. El nord-americà, molt sòlid durant una gran part de les etapes, ha gestionat bé la cursa i ha arribat als últims dos dies de competició amb un avantatge de més de 25 minuts sobre el seu principal perseguidor, Pablo Quintanilla. Aquest dimecres el xilè ha hagut d'obrir pista després d'imposar-se en l'etapa de dimarts, i això li ha fet perdre temps: ha acabat setè, a gairebé sis minuts de Joan Barreda, el guanyador del dia. El de Torreblanca, que fa dies que està retallant temps amb els rivals de la general, ha aconseguit el seu primer triomf d'etapa d'aquesta edició. El pilot d'Honda s'ha imposat amb un minut i set segons de marge sobre Brabec, que ha sigut segon i ha refermat encara més el liderat de la general.

651x366 Joan Barreda ha guanyat la seva primera especial d'aquest Dakar / F. GOODEN / ASO / DPPI Joan Barreda ha guanyat la seva primera especial d'aquest Dakar / F. GOODEN / ASO / DPPI

El jove nord-americà, que havia abandonat en tres de les quatre edicions del Dakar en què havia participat abans (l'única que ha acabat és la del seu debut, el 2016, quan va ser novè), està sent intel·ligent i es podria convertir d'aquí a dos dies en el pilot que trenca l'hegemonia de KTM, que guanya el Dakar des de fa 18 anys.