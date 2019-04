El Dakar es disputarà al desert de l'Aràbia Saudita

La pròxima edició del ral·li Dakar es disputarà al desert de l'Aràbia Saudita, després de deu edicions en terres d'Amèrica Llatina i trenta a l'Àfrica, segons han indicat aquest dilluns els organitzadors en un comunicat. Serà la primera edició que es disputi a l'Àsia i la segona consecutiva que tindrà un sol país com a escenari.

Des de fa setmanes s'especulava amb la possibilitat que el Dakar trobés a l'Orient Mitjà un nou escenari, després que els diferents països d'Amèrica Llatina s'anessin desmarcant del ral·li per etapes més important del món. L'última edició es va disputar per complet al Perú, cosa que suposava un risc elevat per als organitzadors, ja que qualsevol problema podia obligar-los a suspendre la cursa.

Xile, Bolívia, el Paraguai i, finalment, l'Argentina van anar fent de mica en mica un pas enrere per diversos detalls, després d'haver sigut escenari del ral·li a partir del 2009, un any després de la fatídica edició que va haver de ser suspesa a causa del risc terrorista que pesava sobre els tradicionals països que l'acollien a l'Àfrica.

Primer va caure Xile, l'any 2015, després dels desastres naturals soferts; aquest any va ser l'Argentina la que es va retirar al·legant problemes pressupostaris. Bolívia, que s'havia afermat en les últimes edicions com un soci fiable, també va dir 'no' a la del 2019. "Les renúncies de Xile, Bolívia i l'Argentina ens han portat a ser més actius en la recerca d'altres països. No puc saber com serà l'economia d'aquests països d'aquí un any i el Dakar té la responsabilitat d'organitzar una cursa de qualitat", va assegurar el llavors director de la cursa, Etienne Lavigne, substituït ara per David Castera.

Entre les opcions que tenien sobre la taula, a més de l'Aràbia Saudita, hi havia Angola o Sud-àfrica, però finalment s'han decantat pel país del golf Pèrsic, on, segons Castera, trobaran "una geografia monumental propícia per buscar itineraris audaços".