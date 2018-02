Dani Juncadella: “El kàrting a Espanya i a Catalunya s’està morint”

Dani Juncadella (Barcelona, 1991) torna aquest any a disputar el DTM amb Mercedes. El català assegurava en un acte de Petronas a Tarragona que té ganes de tornar a participar-hi per treure’s el mal gust de boca que li va deixar el 2016. Tot i això, inquiet com és, vol seguir tastant altres categories de l’automobilisme. I avisa que la Fórmula E, que ja ha provat, li agrada força.

Ja fa uns anys que vas deixar la F1. ¿Et penedeixes d’aquella decisió?

Sí i no, perquè no és una decisió totalment meva. El que no volia era seguir com a pilot reserva en un equip en què no veia una opció de futur pròxima o a mitjà termini. L’equip estava molt instal·lat amb Hülkenberg i Pérez i no hi havia un lloc a Force India per a mi. No volia que això afectés el meu rendiment al DTM i en altres campionats. Sí que és cert que vaig tenir uns anys que estava trist, perquè era el somni que tenia quan era petit. Però ara m’encanta córrer molts campionats. Com a pilot professional poder tocar diversos cotxes és brutal.

Quina oferta t’hauria d’arribar perquè t’ho replantegessis?

Córrer. I no cal que sigui només amb Mercedes: amb qualsevol equip, encara que sigui menys competitiu. Córrer a la Fórmula 1 sempre és atractiu i si un dia arriba estaré preparat. Com el cas del Brendon Hartley [nou pilot de l’escuderia Toro Rosso], un pilot que estava totalment apartat i que aquest any correrà el campionat.

No tanques la porta a tornar-hi, doncs?

No, això mai! No tinc cap tipus de rancúnia per cap equip ni per cap situació que hagi viscut en el passat. La vida dona moltes voltes i sempre pots trobar-te en un lloc on no t’esperaves ser.

Tot i no córrer a la F1, et guanyes la vida com a pilot professional. ¿Cal picar molta pedra per arribar-hi?

Cada vegada és més car començar a córrer en karts i fórmules. I trobar espònsors és encara més complicat. Abans sí que calia picar molta pedra en tema de conducció i desenvolupant-te com a pilot, i avui cal millorar més les teves capacitats pel que fa al màrqueting, de vendre la teva imatge... cal fer de relacions públiques. Abans, per ser pilot, deien que el millor que podies estudiar era una enginyeria, però ara és millor la carrera de relacions públiques.

Costa que surtin pilots d’automobilisme a Catalunya. De motos en tenim molts, i molt bons, però de cotxes...

És molt trist. Quan jo corria al kàrting, el 2004, el 2005, érem 20 pilots corrent a Itàlia els Campionats d’Europa, i 15 dels 20 érem catalans. Alguersuari, Clos, Molina, Costa, Monràs, Tarancón... tantíssims, i ara només quedem el Molina i jo. I això és trist.

I què falla?

No ho sé. Partim del kàrting... Això no sé si és culpa de les federacions, dels equips... El kàrting a Espanya s’està morint, i també a Catalunya. Abans érem el número 1 a Espanya, però ara tampoc hi ha el nivell que hi havia abans. Suposo que no hi ha les mateixes ajudes, però és trist tot el que està passant.

Després de provar-ho tot, què és el que més t’agrada de cada categoria en què has participat i amb quina et quedaries?

Del DTM m’agrada molt la competitivitat, el nivell del campionat, l’exigència a nivell professional. Tot són pilots professionals i realment estàs lluitant amb els millors. Dels GT m’agrada el fet de compartir cotxe amb altres pilots, crec que li dona un punt més humà, de disfrutar dels teus èxits amb el teu company d’equip. I de la Fórmula E m’encanta el fet que el campionat sigui tan innovador, com s’ha tirat endavant. És un campionat que està creixent moltíssim i cada dos per tres hi ha novetats. Ara han tret un cotxe nou, fan coses molt diferents... i córrer a les cuitats és molt divertit. És cert que el cotxe, per conduir-lo, és un desastre, però és el que ho fa atractiu. Frens de carboni, neumàtics de carrer... És l’antítesi del que és habitual, però és el que més m’agrada. Cal pensar molt per resoldre els problemes. I el millor és que encara ha d’evolucionar: tot i que el cotxe és complex de conduir, el campionat ja està triomfant. Això demostra que si ho fan bé té un futur boníssim.

Mercedes entrarà aviat a la Fórmula E. Has pogut seguir el seu projecte?

No gaire, la veritat, perquè he estat treballant més a prop de l’equip Mahindra de Fórmula E, últimament. M’agradaria seguir aprenent de la Fórmula E dins d’un equip, i això ara per ara amb Mercedes no és possible, perquè de moment no tenen equip, només col·laboren amb un equip. Quan Mercedes entri al campionat entenc que hi haurà quatre seients, dos ja estan ocupats [pels pilots de l’equip amb el qual col·laboren] i hi ha cinc pilots per ocupar els altres dos.