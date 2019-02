Dani Pedrosa, intervingut amb èxit de la clavícula

El pilot català Dani Pedrosa ha estat intervingut d'una pseudoartrosi de clavícula dreta de la qual va ser diagnosticat a principis d'aquest any.

La intervenció l'han fet al Centre Mèdic Teknon de Barcelona els doctors Soler i Orozco, que li han fet una cirurgia reparadora i centrada en la fixació de la fractura. Per dur-la a terme s'ha utilitzat material d'osteosíntesi i aportació d'un bioempelt constituït per una dosi de cèl·lules mare.

Comença ara una fase crucial en la recuperació d'una de les grans llegendes de MotoGP. Primer amb una fase de convalescència i després un procés de rehabilitació i un continu control mèdic. La durada estimada per a la recuperació del tricampió mundial és d'uns tres mesos.

"En aquests moments, la meva ment està posada en superar la situació actual per seguir treballant en el desenvolupament de la KTM. Em sap greu no poder participar en els test de pretemporada a Malàisia, però segueixo amb atenció el treball del KTM Racing Factory. Espero estar aviat amb ells en pista", ha dit el català, mostrant-se molt optimista i esperant que el procés de rehabilitació resulti al més favorable possible.

Dani Pedrosa va anunciar l'any passat la seva retirada dels circuits de MotoGP i ara és el provador oficial de la marca KTM. El pilot de Castellar del Vallès va deixar la competició després de tres anys en 125 cc, dos a 250 cc i dotze en la categoria reina.