Dovizioso-Márquez, un duel camí de convertir-se en un clàssic

Fa tres anys, Andrea Dovizioso va fer un pas endavant. Feia nou temporades que estava a MotoGP, però el 2017 va ser l'any que l'italià va creure que podia lluitar pel títol. "Dovizioso aprèn ràpid", va dir diumenge a Losail Marc Márquez. El de Forlimpopoli és, des de fa tres anys, el principal rival del català en la lluita pel títol. Dos subcampionats per a Dovizioso i dos títols (dels 5 que ja ha sumat a MotoGP) per a Márquez és el balanç que es fa a final de temporada. Però pel que fa als duels directes, els que han protagonitzat els dos en els últims revolts d'alguns dels circuits del Mundial, la balança es decanta clarament cap als interessos de l'italià: quatre per a ell i només un per a Márquez.

Diumenge, a Losail, es va viure l'enèsim capítol d'uns duels que van camí de convertir-se en un clàssic de MotoGP. Tots dos es van arribar a passar fins a sis cops en l'última volta. A l'últim revolt, Márquez el va superar, va sortir del revolt obert i Dovizioso el va superar i el va guanyar per tan sols 23 mil·lèsimes. "El Marc no tira mai la tovallola, però he sigut capaç de respondre portant-lo al límit", reconeixia Dovizioso.

L'italià sap que el de Cervera no es dona mai per vençut. "El Marc és l'únic que ho intenta en una situació com la d'aquest final de cursa. Ningú entraria en aquest revolt com ho fa ell", reconeixia Dovi. De fet, ara fa un any, els dos protagonistes van viure la mateixa situació. Al mateix revolt i gairebé amb el mateix final: Dovizioso el 2018 va guanyar per 27 mil·lèsimes, quatre més que el 2019. "Va ser un retalla i enganxa de l'any passat, però aquest any ho he intentat tot i que amb menys opcions", deia Márquez.

¡Qué final! Lo intentó @marcmarquez93 en la curva 16 pero @AndreaDovizioso se defendió a la perfección. Triunfo para el italiano que empieza liderando el Mundial. #CatarmovistarMotoGP pic.twitter.com/ioQK29Bvgw — MotoGP en Movistar+ (@movistar_motogp) 18 de març de 2018

Àustria 2017, el primer capítol

"Això és MotoGP i és part de l'espectacle. Avui no ha sortit, però a la pròxima cursa ho tornaré a provar", va dir Márquez després del Gran Premi d'Àustria del 2017. Aquell dia va ser el primer que Dovizioso li va guanyar el primer frec a frec. "El pitjor que et pot passar al final d'una cursa és tenir Márquez al darrere", apuntava Dovizioso, que va fer les paus amb Márquez després d'aixecar-li la mà a la pista, protestant per l'actitud del català.

La situació es va tornar a repetir al cap de dos mesos, al Japó. També sota la pluja, el de Ducati i el d'Honda es van passar fins en onze ocasions i al final la vistòria va anar a parar a les mans de Dovizioso. "Sé que amb Márquez sempre és difícil. A l'últim revolt li he intentat tancar les portes per tot arreu, però al final he pogut guanyar", va apuntar llavors l'italià.

Gracias Andrea, gracias Marc, se nos cae la baba por las últimas curvas que nos habéis regalado. Dovi se lleva el triunfo. #MovistarMotoGP pic.twitter.com/ran9MYKvCN — MotoGP en Movistar+ (@movistar_motogp) 15 d’octubre de 2017

Fins ara, de tots els cops que ells dos s'han trobat a la pista jugant-se la victòria a l'últim revolt, l'únic duel que s'ha adjudicat Márquez és el del Gran Premi de Tailàndia del 2018, en una cursa en què els dos pilots van deixar mostres del seu gran pilotatge amb avançaments al límit desafiant les lleis de la física.

Brutal la última curva entre @marcmarquez93 y @AndreaDovizioso. El piloto de Honda arriesgó y gana en Buriram. En Japón ya podría ser campeón del mundo. #MotoGP #TAImovistarMotoGP pic.twitter.com/sSQVadpX0O — MotoGP en Movistar+ (@movistar_motogp) 7 d’octubre de 2018

La temporada 2019 va començar diumenge igual que ho va fer la del 2018. O no. Honda sembla haver treballat aquest hivern en la velocitat punta de la seva moto, apropant-se una mica a la de la Ducati, que segueix en bona línia. "Es pot mirar des de dues perspectives. Com a espectacle és fantàstic guanyar així com un campió, però només el Marc és capaç d'entrar així", recordava Dovizioso mentre Márquez, amb un somriure que se li escapava per sota el nas, deia a Dazn: "La cursa ha acabat igual que l’any passat. Esperem que el Mundial també acabi igual". L'espectacle –i el Mundial– tot just ha començat.