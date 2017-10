Dovizioso, Márquez i la gestió del Mundial

Marc Márquez (Repsol Honda) ha tancat la primera sessió d'entrenaments del Gran Premi de Malàisia amb el cinquè millor temps. "Treballo per guanyar la cursa, no per ser cinquè", ha dit, insatisfet. La pluja i l'aigua sobre l'asfalt de Sepang han minvat el seu rendiment en una de les cites transcendentals del calendari. En condicions i pneumàtics de sec, el de Cervera ha sigut millor, segon en la classificació general. La possibilitat d'aixecar el títol mundial aquest cap de setmana l'exigeix fins al límit, inevitablement. "Tot dependrà de les condicions. Haurem d'analitzar la situació. Potser hem d'intentar acabar la carrera i no ser campió aquí. Hem d'aconseguir un marge gran i no un de petit que ens faci patir a València", ha comentat.

"Ha sigut un bon dia per a nosaltres, però no dels millors. Aquest és un cap de setmana en què no es tracta d'exagerar, sinó simplement de fer el que sents sobre la moto. Cada any patim una mica a Malàisia, i Ducati va molt de pressa. Dovizioso està utilitzant l'estratègia que li resta, que és atacar en tots els entrenaments per intentar guanyar la cursa diumenge", ha recalcat Márquez, fent referència al seu rival directe, Andrea Dovizioso (Ducati). L'italià ha dominat la jornada amb autoritat, arriscant, però signant els millors registres.

"Hem confirmat les bones característiques que tenim amb aigua en aquesta pista. Hem volgut treballar de manera tranquil·la, sense anar a buscar el temps perfecte, i totes les sensacions han sigut bones. Els pneumàtics s'han comportat una mica malament en sec, amb unes reaccions una mica estranyes, però també hem estat bé. Els temps que hem fet són bastant ràpids però amb només dues sessions tenim encara marge de millora, ja que la tanda d'aquest matí no crec que sigui la realitat del rendiment de les motos", ha apuntat el pilot de Ducati. Així, a Moto2 el portuguès Miguel Oliveira (KTM) ha sigut el més ràpid en sec i l'espanyol Àlex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex) sobre l'aigua. A Moto3 el liderat inicial ha sigut per al mallorquí i ja campió Joan Mir (Honda) i per a Aaron Canet (Estrella Galicia 0'0 Honda) amb aigua.