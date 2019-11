Edgar Pons torna al Mundial de Moto2

El Gresini Racing ha fet oficial aquest dilluns la seva alineació de pilots de la categoria de Moto2 de cara a la temporada 2020. Per primera vegada l'estructura italiana comptarà amb dos Kalex a la graella, una per a Nicolò Bulega i l'altra per al bicampió d'Europa de Moto2, el català Edgar Pons, que torna al Mundial després de dos anys d'absència.

El fill de Sito Pons, que ja va disputar la categoria intermèdia del Mundial el 2016 i el 2017, ha competit aquests últims anys a la categoria de Moto2 del FIM CEV Repsol, on l'any passat va ser subcampió i aquest ha aconseguit la corona que ja s'havia adjudicat el 2015.

"En primer lloc vull agrair a tot l'equip de Gresini Racing, i especialment a Fausto Gresini, la gran oportunitat que m'ha brindat", ha dit Edgar Pons en el comunicat que ha fet públic l'equip. "Tornar al Campionat del Món de MotoGP amb aquest equip és simplement increïble, i realment no puc esperar per conèixer el meu nou equip i provar la Triumph. La temporada passada he competit amb el motor Honda, però segur que el de 750 cc serà molt més divertit de pilotar. Donaré el millor de mi per estar en el meu millor nivell i tenir la millor temporada possible. Faré tot el possible per ser com més a prop millor dels pilots del capdavant", ha assegurat Pons.

Fausto Gresini ha dit que amb l'arribada d'Edgar Pons "afegim velocitat i experiència". "Volíem ser entre els protagonistes aquest any, però malauradament no ho hem aconseguit: el nostre únic objectiu és tornar a prop dels pilots capdavanters".