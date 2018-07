Dimiteix Éric Boullier, director de curses de l'equip de Fernando Alonso

L'equip McLaren de F1 ha anunciat avui dimecres una reestructuració dels seus càrrecs directius que inclou acceptar la dimissió d'Éric Boullier, director de curses durant els últims quatre anys. "El president executiu de McLaren Racing, Zak Brown, ha acceptat la renúncia d'Éric Boullier del seu càrrec de director de curses. També anuncia un equip de lideratge tècnic simplificat", ha indicat l'equip.

El brasiler Gil de Ferran assumeix el càrrec de director esportiu de l'escuderia, amb la intenció de "maximitzar l'efectivitat de l'equip durant les curses", i el cap d'operacions, Simon Roberts, supervisarà la producció, l'enginyeria i la logística de l'equip. Andrea Stella, per la seva banda, ocuparà el càrrec de director de rendiment.

"El rendiment del MCL33 no ha complert les expectatives de ningú a McLaren –diu Brown en un comunicat–. Sobretot dels nostres fidels seguidors. No és culpa dels centenars d'homes i dones treballadors compromesos de McLaren", ha aclarit, i ha afegit que "les causes són sistèmiques i estructurals i requereixen un gran canvi des de dins". "Aquests canvis són l'inici d'un programa integral de canvis a McLaren. L'equip invertirà per retenir i atreure els millors talents, internament i externament, per retornar McLaren al capdavant de la graella", comenta l'equip.