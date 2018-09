Un infern vermell contra Lewis Hamilton

Lewis Hamilton tornava cap a la zona de boxs del seu equip i darrere seu milers de banderes vermelles volaven al vent. El vigent campió del món i líder del Mundial defensarà el liderat a casa dels seus rivals, el circuit de Monza, on els aficionats de Ferrari van viure una jornada rodona en veure com les dues bales vermelles ocupaven la primera línia de sortida per primer cop en 18 anys. “Han sigut uns entrenaments magnífics; els Ferraris roden més ràpid però estem a prop seu”, deia pensatiu Hamilton mentre veia de lluny la festa dels mecànics de Ferrari. Han sigut 18 anys de frustracions a l’escuderia italiana, 18 anys des que Schumacher i Barrichello van sortir en les dues primeres posicions del traçat llombard. 18 anys esperant un dia com aquest, en què el finlandès Kimi Raikkonen va batre el rècord històric del colombià Juan Pablo Montoya, que tenia des de l’any 2004 la ‘pole’ més ràpida.

Raikkonen va cobrir els 5.793 metres de la mítica pista de Monza en 1 minut, 19 segons i 119 mil·lèsimes, 161 mil·lèsimes menys que el seu company Sebastian Vettel. L'alemany sortirà segon amb el repte de retallar-li distàncies a la classificació general a Hamilton (Mercedes). Però el britànic sap aguantar la pressió i sortirà des de la tercera posició, ben atent als moviments d’uns Ferrari que, últimament, no donen maldecaps als seus pilots. Els Ferrari roden ràpid i el Gran Premi de Monza queda marcat com la gran oportunitat de permetre a Vettel encadenar dos triomfs consecutius i que s'acosti de mica en mica al britànic.

Amb tot, l’alemany no semblava gaire feliç. “He tingut sort d’acabar segon i no pas tercer; a la meva volta ràpida he perdut temps en diferents sectors, ho podria haver fet millor”, va dir, capficat per no haver rodat més ràpid que el seu company, Raikkonen, i per no haver aconseguit demostrar que té millor cotxe que un Hamilton que sap sobreviure també en escenaris complicats. A falta de 8 grans premis, inclòs aquest de Monza, el britànic encadena quatre podis, amb dos triomfs i dues segons posicions, i li treu 17 punts a un Vettel que necessita sortir de Monza retallant-li distàncies. “El repte és optar a tot i, per tant, cal intentar guanyar sempre. No es tracta només de Hamilton i de mi; si Raikkonen surt primer, ell també pot guanyar la cursa”, va dir l’alemany. En quarta posició sortirà l’holandès Max Verstappen (Red Bull), al davant de Valtteri Bottas (Mercedes) i del francès Romain Grosjean.

Els entrenaments també van viure un moment de tensió quan Fernando Alonso i Kevin Magnussen gairebé topen. L’asturià, que encara el tram final de la seva última temporada a la Fórmula 1, va criticar el danès, amb qui porta uns dies creuant-se declaracions. Lluny del podi, Alonso viu les seves guerres particulars.