Binder suma a Sachsenring el seu primer triomf a Moto2

Brad Binder ha aconseguit aquest diumenge a Sachsenring la primera victòria de la seva carrera a Moto2. El pilot de Sud-Àfrica ha fet una gran cursa: ha aconseguit escapar-se de Mir i Marini en el moment oportú i s'ha adjudicat el seu primer triomf a la categoria per davant de Mir i Marini.

La cursa de Moto2 ha estat marcada per la caiguda de Pasini, el 'poleman', que quan s'estava disputant la segona volta ha anat per terra i ha estat a punt de fet caure Bagnaia, que se n'ha salvat per poc. Instants més tard era Baldassarri qui queia i deixava Marini, Mir i Binder al davant.

Mir ha encapçalat durant unes quantes voltes la cursa alemanya, amb la intenció de ganyar per primer cop en la categoria, però finalment Binder l'ha superat i ha obert forat, cosa que ha fet que Mir hagués de lluitar amb Luca Marini, el germà de Rossi, pel segon lloc. El mallorquí, tot i intentar-ho, no ha pogut lluitar amb Binder i ha hagut de defensar-se en els últims metres dels intents d'avançament de Marini, que ha pujat per primer cop al podi d'una cursa de Moto2.

Àlex Márquez, amb molèsties al canell, ha acabat 13è després de coquetejar amb les primeres posicions durant el primer tram de cursa. Xavi Vierge ha quedat setè.

Jorge Martín demostra qui és el líder de Moto3

Jorge Martín ha guanyat el Gran Premi d'Alemanya de Moto3 després de gestionar la cursa a la perfecció. El madrileny, líder de la categoria petita del Mundial, sortia des del primer lloc i s'ha mantingut al grup capdavanter, controlant el desgast dels neumàtics i el ritme de la cursa, que no ha estat gaire alt.

Jorge Martín, amb la moto amb el número 88, durant l'inici del GP d'Alemanya de Moto3 / FILIP SINGER / EFE

Quan faltaven només set voltes per al final, Martín s'ha situat primer i ha canviat de ritme, cosa que li ha donat un avantatge de mig segon respecte al grup perseguidor en tan sols una volta. Un avantatge que ha sigut definitiu, perquè ningú l'ha pogut seguir. Amb el madrileny primer (ha sumat el cinquè triomf en nou curses), l'emoció de la cursa s'ha traslladat a la lluita pels altres dos llocs del podi. Sense Di Giannantonio, Bastianini i Arenas, que han caigut, el podi l'han completat Bezzecchi i McPhee. Ramírez ha fet quart, i el valencià Arón Canet, cinquè.