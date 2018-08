Dovizioso s'imposa a Brno després de barallar-se amb Lorenzo i Márquez

Andrea Dovizioso era el "tapat", segons Marc Márquez, per al Gran Premi de la República Txeca. L'italià, que dissabte va aconseguir la 'pole', ha fet una cursa molt seriosa i, en el seu Gran Premi 100 amb Ducati, ha sumat el seu segon triomf de la temporada. Dovizioso ha hagut de lluitar primer amb Rossi i més tard amb Lorenzo i amb Márquez. Tot i això, quan a les últimes voltes el mallorquí s'ha centrat en mantenir la segona posició, l'italià no ha tingut problemes per adjudicar-se el triomf.

I és que Lorenzo i Dovizioso s'han jugat la victòria en les últimes voltes. Els dos s'han intercanviat les posicions en les últimes cinc voltes: cada vegada que Lorenzo avançava el seu company a Ducati, Dovizioso s'hi tornava i recuperava la primera posició. I quan tan sols quedava un gir per completar la cursa, Márquez, que s'ho mirava tot des del darrere, ha decidit passar a l'atac i ha avançat Lorenzo. Però el mallorquí li ha tornat la jugada i s'ha centrat en defensar l'assalt del de Cervera, deixant Dovizioso sol al davant.

Valentino Rossi, que manté el segon lloc del Mundial, només per darrere de Marc Márquez, ha estat quart, seguit de Cal Crutchlow. Dani Pedrosa ha estat vuitè, Álex Rins ha acabat onzè i Aleix Espargaró, 15è. El seu germà Pol no ha pogut participar en la cursa després de fracturar-se la clavícula en una caiguda al 'warm-up' d'aquest diumenge al matí.

"L'objectiu del cap de setmana era augmentar l'avantatge en el campionat i ho hem aconseguit. La Ducati tenia alguna cosa més, ells tenien una gran acceleració. Estan contents, feia temps que no guanyaven. Tinc confiança, aquí normalment patim i estem al podi", ha dit Márquez després de la cursa. "Ha estat una cursa espectacular. Hem lluitat molt, al principi he preferit anar una mica més lent per guardar neumàtics per al final. El Marc m'ha atacat al final i no he pogut atacar Dovizioso", ha explicat Lorenzo. El campió de la cursa, Andrea Dovizioso, ha dit que no s'esperava el que ha aconseguit aquest cap de setmana. "Tots hem hagut de pilotar de manera molt suau per cuidar el neumàtic del darrere. No m'he rendit i ha estat un moviment perfecte, estic molt content", ha afegit.

Triomf i lideratge de Moto2 per a Miguel Oliveira

Miguel Oliveira (KTM) ha guanyat el Gran Premi de la República Txeca de Moto2. El portuguès, gràcies a la victòria i al tercer lloc de Pecco Bagnaia, és el nou líder del Mundial de Moto2 i es converteix en el primer pilot de Portugal que encapçala un campionat del món de l'especialitat.

540x306 Miguel Oliveira, pilot de Moto2, a Brno / MARTIN DIVISEK / EFE Miguel Oliveira, pilot de Moto2, a Brno / MARTIN DIVISEK / EFE

Però Oliveira no ho ha tingut fàcil per sumar la segona victòria de la temporada, perquè Luca Marini, que dissabte va marcar la 'pole', ha batallat pel triomf fins a l'últim revolt. L'italià, germà petit de Valentino Rossi, ha acabat segon i ha pujat al podi per segon cop consecutiu aquest any. El podi l'ha completat Pecco Bagnaia, que ara és el segon classificat del Mundial. Baldassarri ha sigut quart, seguit del català Xavi Vierge, cinquè.

No han tingut tanta sort Joan Mir i Àlex Márquez. El mallorquí ha caigut quan encara no s'havia completat la primera volta després de xocar amb Gadner i Bendsneyder, mentre que el de Cervera, després de patir, ha caigut quan estava recuperant posicions i lluitava pel podi.

Di Giannantonio assaboreix per primer cop la mel del triomf en Moto3

Fabio Di Giannantonio ja sap el que és guanyar una cursa del Mundial de MotoGP. El pilot italià s'ha imposat en la cursa de la categoria petita del Gran Premi de la República Txeca i ha sumat el primer triomf de la seva carrera.

540x306 Di Giannantonio, pilot de Moto3, seguit de l'argentí Gabriel Rodrigo, a Brno / MARTIN DIVISEK / EFE Di Giannantonio, pilot de Moto3, seguit de l'argentí Gabriel Rodrigo, a Brno / MARTIN DIVISEK / EFE

L'italià ha fet una cursa intel·ligent, si bé, com acostuma a passar en les curses de Moto3, un grup de vuit pilots ha arribat a l'última volta amb opcions d'aconseguir la victòria. Però Di Giannantonio ha pogut obrir una mica de forat, s'ha intentat escapar i s'ha emportat Aron Canet. Finalment l'italià ha mantingut la primera posició i ha creuat la línia de meta primer, seguit de Canet, que ha tornat a pujar al podi, i de Kornfeil. El txec, que dissabte va marcar la 'pole', també ha pogut pujar al podi. El gironí Albert Arenas ha acabat en novena posició a Brno.

Els grans favorits han aprofitat a mitges l'absència de Jorge Martín, fins aquest diumenge líder del Mundial de Moto3, que divendres es va lesionar i no ha pogut participar en aquesta cursa. Marco Bezzecchi, el gran rival de Martín en la lluita pel títol, ha acabat sisè i, per tant, se situa líder de la categoria petita, però amb tan sols tres punts d'avantatge sobre Martín, segon classificat. Di Giannantonio és tercer del Mundial, seguit de Canet.