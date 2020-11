El substitut de Valentino Rossi viu a Santpedor

A finals de novembre de l’any passat, l’endemà d’haver disputat la seva última cursa, Jorge Lorenzo deia a l’ARA: “No penso tornar a anar en moto mai més”. Uns mesos després se’n va desdir, ja que Yamaha –la marca amb la qual va guanyar els seus tres títols mundials de MotoGP– li va oferir fer de pilot de proves per a ells aquest 2020.

El rol en qüestió no li ha suposat gaire feina, ja que el mallorquí només va fer uns quants quilòmetres de proves a la pretemporada a Malàisia –quan el coronavirus semblava un producte de la imaginació d’un guionista embogit– i fa pocs dies a Portimao, on no va obtenir uns temps gaire brillants. Poca cosa, tot i que Maverick Viñales s’ha passat tot l’any insistint als seus caps en la necessitat de disposar de més informació sobre la moto, addicional a la que poden recopilar a les curses. Però tot i la seva demanda, el prec no ha estat atès i a Lorenzo ni tan sols l’han deixat provar la moto de l’any vinent.

Està clar que Yamaha no confia en el seu antic campió, o si més no que no ho fa amb la intensitat amb què KTM creu en el seu provador, Dani Pedrosa, que ha sigut clau en el canvi radical de la moto austríaca, que per primer cop aquest any ha guanyat curses de la categoria reina, en part gràcies a la seva aportació.

La continuïtat del vincle de Lorenzo amb la casa japonesa ha tornat a quedar qüestionada aquesta setmana, quan Yamaha ha designat l’americà Garrett Gerloff com a substitut de Valentino Rossi –que ha tornat a donar positiu per coronavirus en els últims tests– per a la cursa de Valencià. Tant és així que Lorenzo l’any vinent podria fer de provador d’Aprilia.

Un texà a Catalunya

Nascut a Texas fa vint-i-cinc anys, Gerloff ha debutat aquest any al campionat mundial de Superbikes amb l’equip satèl·lit de Yamaha, el GRT. Tot i que ha acabat la temporada en una discreta onzena posició, ha deixat molt bones sensacions, amb tres podis a la part final d’una temporada en la qual ha anat descobrint els circuits a mesura que hi corria.

Es dona la circumstància que si bé al començament de l’any va passar un temps a Itàlia, a prop de la base de l’equip, des de fa uns mesos viu a Santpedor. Allà te l’oportunitat de treballar amb el coach de pilots Aleix Santacreu, que fa uns anys va començar a treballar en la formació d’un petit grup de pilots de Malàisia que vivien en una masia de Castellnou del Bages.

Santacreu també ajuda a planificar els entrenaments que fan per la zona altres pilots, com l’australià Jack Miller, el malai Khairuddin i l’alemany Marcel Schrötter. De tant en tant se’ls afegeixen Maverick Viñales –que viu a Andorra– i Fabio Quartararo per fer mountain bike a la finca de Les Comes o enduro amb el campió mundial Josep Garcia, que és de Súria, a prop d’aquest paradís del motor, escenari de múltiples activitats.

Gerloff, a més, acostuma a entrenar-se en l'especialitat de supermotard al kàrting de Sallent, on li agrada perfeccionar la tècnica del derrapatge controlat, que també acostumen a treballar els germans Márquez. Aquest cap de setmana, a Xest, podria tenir l’ocasió d’aplicar-ho al manillar de la moto que habitualment porta Valentino Rossi. El Mundial necessita pilots americans per tornar a popularitzar aquest campionat allà.