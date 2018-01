Gerard Farrés: "No competeixo per res que no sigui ser feliç"

Gerard Farrés (Manresa, 1979) afronta la seva onzena participació en el Dakar amb la tranquil·litat que li aporta la seva veterania. Després d’haver pujat al podi com a tercer classificat en la darrera edició del ral·li més famós del món, el català atén l’ARA tot just abans d’emprendre el camí que el portarà cap a Sud-amèrica.

L’any passat va sorprendre tothom aconseguint el tercer lloc en el podi del Dakar. A més, va fer-ho amb un equip privat i pocs recursos... Un any després, com valora aquell resultat?

El que va passar l'any passat és un somni fet realitat. Tot va sortir de cara, vam explotar al màxim tot el que teníem i ens vam poder aprofitar d'aquests problemes que van tenir els altres pilots favorits, per poder estar al podi.

Com recorda aquell final de Dakar tan ajustat, on diversos membres del teu equip van posar de la seva part per assolir el resultat final? Recordem que es jugava ser tercer en l’última etapa i la diferència era de pocs segons...

El que van fer els meus companys, no només en aquella última etapa, sinó en etapes anteriors també, va ser clau en que pogués aconseguir el podi. Això ens fa més grans com a equip, independentment del resultat.

Aquest any torna a la competició, de nou, amb un equip privat com és l’Himoinsa Racing Team... Tot i el bon resultat de l’any passat no ha rebut cap oferta d’un equip oficial?

Sí que hi ha hagut coses, però tenia un contracte de 3 anys amb Himoinsa. Quan les coses costen molt i tens gent que t'ajuda és molt fàcil dir: 'Aquí us quedeu, me'n vaig a un altre equip'. No és el meu cas. Lògicament, després d'aconseguir un podi amb un equip que m'ho havia donat tot, el que sempre havia somiat, no era ètic per part meva marxar. Al final no competeixo per res que no sigui per ser feliç, i en aquest sentit ho he aconseguit.

Quines són les principals diferències entre un equip privat i un oficial?

Sobretot els recursos. La moto que nosaltres portem costa uns 40.000 euros, mentre que les seves no tenen preu. La seva suspensió ja val més que la nostra moto. Per tant, estem parlant d'una diferència molt gran. En el personal, nosaltres tenim una persona per pilot i els equips oficials en són 6. Per tant, un equip oficial amb 5 pilots, poden arribar a tenir una plantilla de 50 o 60 persones. Nosaltres en som 15. Per exemple, jo no he tingut mai fisioterapeuta, ni assistents que fan la navegació, t'ajuden a pintar el rumb o t'ajuden amb l'estratègia de demà.

540x306 Gerard Farrés / LAST LAP Gerard Farrés / LAST LAP

Llavors, amb aquestes diferències tan grans... com s'hi pot competir?

No és una carrera de velocitat, és una carrera on hi intervenen molts factors, com la presa de decisions, el no caure, l'estratègia. Això fa que, fins i tot anant amb una moto inferior, puguis guanyar un Dakar. Realment, el nostre lloc real actualment seria darrere de les 25 motos oficials. Llavors hi ha el factor caigudes, avaries... i vulguis o no el 30% d'aquests favorits queden eliminats. També juga un paper determinant el pilotatge.

En un pla més personal, com un nano nascut a Manresa i criat a Olost de Lluçanès arriba al podi del Dakar?

Somiant molt, i els mestres segurament pensant que soc ruc. Recordo quan anava a EGB, que els mestres deien 'aquest nano no hi és, no s’entera de la pel·lícula', perquè en tot moment estava pensant en la moto. Era la meva vida i no m'entenien. Recordo quan els meus pares em van poder comprar una moto d'Enduro per nens l'any 94, jo tenia 14 anys i els meus pares, fent un esforç, em van comprar una moto de segona mà. Vaig poder anar a córrer i al cap de 3 mesos es va trencar la moto. Vam haver d'esperar uns mesos perquè no teníem diners per reparar-la. Recordo aquells dies de plorar, d'estar trist. Sóc una persona de valorar molt les coses, però quan ets jove i tens una passió tan gran, ho passes malament si no pots accedir-hi.

Repassem la seva trajectòria al Dakar. Després d’un debut esperançador l’any 2006, on vas ser un dels millors debutats, i de les absències dels 2 anys següents, retorna a la competició com a 'motxiller' del Marc Coma primer, i després del Chaleco López. En aquell moment s’imaginava lluitant pel podi com en l’actualitat?

Quan feia de 'motxiller', no tenia moto per entrenar com la del Dakar, tampoc podia fer carreres de preparació. L'únic que podia fer era anar al Dakar i ajudar. En aquest sentit, em va servir de molt estar a la competició i aprendre del Marc Coma i del Chaleco López. Aprendre coses com gestionar les curses... De cadascú m'he quedat amb coses molt bones que m'han ajudat a poder competir actualment al màxim nivell.

La figura del 'motxiller' és una de les grans desconegudes del Dakar. Quines són les funcions d'aquests pilots?

Doncs ajudar als caps de files dels equips. Per exemple, recordo l'any 2009 amb el Marc Coma, que va trencar la roda en una etapa. El Jordi Viladoms, que era el segon pilot l'hi va donar la seva, i jo que era el tercer li vaig donar al Jordi Viladoms. Em vaig quedar sense res, és a dir, em vaig quedar allà quatre o sis hores sense roda, sense res. A última hora va venir un camió de KTM i em va poder donar una roda i vaig poder acabar l’etapa. Em quedaven 200 quilòmetres, la moto no funcionava bé i havia d'anar a 40 quilòmetres per hora. Es va posar a ploure, no veia les dunes, no veia el camí... És això, arribes de nit, però content perquè has fet una feina pel teu equip. La victòria en aquest cas del Marc, es transforma d’alguna manera en una victòria nostra.

Per tant, aquell títol que va aconseguir el Marc el 2009, en part gràcies a la teva feina, el sent com a propi?

Mai me'l puc sentir meu si no l'he aconseguit jo mateix. Però em vaig sentir molt content de poder ajudar al Marc, al Jordi Viladoms, a tot l'equip, a què el Marc pogués guanyar aquella carrera.

Tornant a la pròxima edició de la cursa, i ara a després d’haver fet podi l’any passat... sent algun tipus de pressió per revalidar o millorar aquest resultat?

No, al contrari, m'he tret un pes de sobre. Tot i anar amb una estructura privada, el meu somni sempre ha estat guanyar un Dakar, de lluitar amb els millors. Crec que en aquest sentit ho he pogut fer i m'he quedat molt més tranquil.

Aquest any, la cursa dirigida pel Marc Coma presenta una primera setmana marcada pel desert i les dunes, i una segona que inclou 2 etapes ‘marató’. Creu que aquest recorregut l’afavoreix?

No saps mai si t'afavoreix o no. El que és clar és que si passen coses millor per nosaltres. Per tant, és important que sigui difícil, que es faci llarg, que passin coses als favorits i que a nosaltres no ens passin. Per tant, això vol dir que nosaltres hem de fer-ho molt bé. Partint de la base que hi ha dues etapes ‘marató’, que som 5 integrants a l'equip que ens avenim molt, crec que són ingredients perquè puguem fer-ho bé. Hem d'anar dia a dia i competir el millor que sapiguem tots junts.

Diria que la navegació serà clau en aquesta edició?

La navegació sempre és molt important. Sobretot, quan hi ha un error no perdre la compostura. És important tenir una rutina per quan et perds. Ubicar-te, consultar el llibre de ruta, no mirar els altres pilots i perdre el menor temps possible a l'hora de trobar el rumb. Tots sabem que altres pilots capdavanters han entrat en atacs d'angoixa, arribant a perdre les opcions a la cursa. Això és el que hem d'intentar evitar.

Quin és l’objectiu aquest any al Dakar... Aspirar a la victòria?

Igual que cada any: Lluitar per estar amb els millors. Crec que si entrés entre els 5 primers seria un èxit molt gran i penso que després de l'any passat podem fer-ho. A més, els 5 primers classificats de l'any passat, no són els 5 primers de fa 2 anys, això vol dir que som molts els que volem el mateix i que és molt difícil mantenir-se. Sé que no serà fàcil, però també sé que depèn molt de la meva part.

La lesió al genoll com està? Creu que pot arribar a afectar el seu rendiment?

Durant l'any no he pogut fer tot el que tocava, m'he perdut dues curses i el ritme no l'he pogut agafar com sempre. Ara el dolor és menor, tot i que encara me’n fa, però ja arriba un punt on estàs allà a la cursa i intento no pensa-hi. No vull buscar excuses i intentaré competir el màxim possible. Veurem com em trobo.

Aquesta temporada acaba contracte amb Himoinsa. Quins nous reptes té al cap de cara al futur?

Tinc 38 anys, 11 Dakars a l’esquena, moltes lesions en moto i, per tant, cal rumiar-hi. El que tinc clar és que mai correré per res que no sigui ser feliç. És a dir, mai he corregut per un tema econòmic, mai he corregut per res que no sigui per la passió. El que tinc clar és que ara tota l'energia va cap a aquest Dakar i després ja veurem. M'agradaria lògicament estar dins del món del Dakar, és la meva vida. Si no pot ser en moto, doncs amb algun altre vehicle.