El Govern aposta per renovar la F1 a Montmeló, però "no a qualsevol preu"

El Govern aposta per renovar el contracte de la Fórmula 1 perquè el Gran Premi d'Espanya segueixi disputant-se al Circuit de Barcelona-Catalunya, tot i que "no a qualsevol preu", segons adverteix la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, en una entrevista amb EFE.

Catalunya té garantida l'organització de la F1 fins a l'any vinent, quan venç l'actual contracte, però la dilació en la formació del nou Govern ha impedit que es comencés a negociar abans la permanència del Gran Premi a Montmeló.

Chacón, que fa dos mesos que va assumir la cartera d'Empresa, ha començat ja a treballar amb el seu equip en aquesta renovació, que ha d'anar vinculada, ha dit, al nou pla de viabilitat del Circuit, que va tancar l'any passat amb unes pèrdues de 7,4 milions d'euros, degut, principalment, a la celebració de la F1, esdeveniment que té un gran cost, però que contribueix a promocionar la marca Barcelona i Catalunya a tot el món.

La consellera assegura que la renovació del contracte de la Fórmula 1 "s'ha d'afrontar d'una manera molt oberta", tenint en compte quin serà el nou pla estratègic del Circuit, que ha de definir no només el pressupost anual d'aquesta instal·lació, sinó també què pot oferir durant tot l'any, més enllà de les curses d'automobilisme i motociclisme.

540x306 Les eleccions a la Cambra seran a finals d’any i per vot electrònic / MARC ROVIRA Les eleccions a la Cambra seran a finals d’any i per vot electrònic / MARC ROVIRA

"Hem d'ampliar el zoom i veure què volem que sigui el Circuit durant tot l'any", apunta Chacón, que aposta per estendre la seva activitat a altres àmbits, com l'oci o la formació, i a estrènyer el seu vincle amb la indústria de l'automòbil, molt significativa a Catalunya, on tenen fàbrica marques com Seat o Nissan i existeix una important indústria auxiliar. "El Govern aposta per allargar el contracte [de la F1], però no a qualsevol preu, evidentment", subratlla Àngels Chacón, que afegeix: "La F1 no pot ser un xec en blanc".

El Govern català vol a més que l'impacte econòmic anual de més de 340 milions d'euros que té el Circuit arribi a més sectors i no descarta la possibilitat que entitats privades entrin en el capital del circuit. "En aquest període de dos mesos no hem mirat quants diners podem injectar com Generalitat any rere any, sinó quin model amb certa sostenibilitat econòmica i d'activitat ens plantegem", assenyala la consellera.

D'apostar finalment per la F1, la Generalitat haurà de negociar el nou contracte amb Liberty Media, el nou propietari de l'esdeveniment, que ha estat en les últimes dècades controlat per Bernie Ecclestone.