El Gran Premi de Catalunya de MotoGP, posposat

Ni Fórmula 1 ni MotoGP. De moment els dos plats forts que cada any té el Circuit de Barcelona-Catalunya estan ajornats a causa del coronavirus. Si el 19 de març Liberty Media, l'empresa nord-americana que té els drets de la F1, comunicava que s'ajornava sense data la cursa catalana, aquest dimarts Dorna, l'empresa organitzadora del Mundial de MotoGP, ha anunciat que posposa la cursa d'Itàlia, prevista per a l'últim cap de setmana de maig, i la de Catalunya, que s'havia de celebrar el 7 de juny a Montmeló. Així, aquests dos ajornaments s'afegeixen als de Jerez i Le Mans, que també han de ser reubicats en el calendari.

El covid-19 està fent saltar pels aires els calendaris de dues de les competicions que visiten el Circuit: la F1 i MotoGP. Tant la F1 com MotoGP han anunciat que estan revisant les seves previsions i que pròximament anunciaran com es reorganitzen les cites que han anat caient a causa del virus. "Com que l’estat actual de la situació estÀ en permanent evolució, la nova data del Gran Premi de Catalunya no es podrà confirmar fins que no s’aclareixi quan serà possible celebrar esdeveniments esportius", indiquen des del traçat català, que com va passar amb la F1 treballaran per trobar una nova data.

El Circuit ja ha informat que un cop es conegui quan sE celebrarà la cita de MotoGP totes les entrades ja adquirides per a la cursa "seguiran sent vàlides, sense necessitat de fer cap tràmit addicional" i que quan s'aclareixi la situació informaran els espectadors "de totes les opcions disponibles".

Així, ara per ara la primera cita que encara es manté del Mundial de MotoGP és la d'Alemanya, prevista per al 21 de juny al circuit de Sachsenring, mentre que la F1 ha explicat que espera poder iniciar el campionat "al llarg de l'estiu".