Hamilton i Mercedes dominen la primera presa de contacte amb el Mundial 2019

El vigent campió del món, Lewis Hamilton i la seva escuderia, Mercedes, han dominat aquesta matinada la primera presa de contacte amb el Mundial 2019 de Fórmula 1 en els entrenaments lliures del Gran Premi d'Austràlia. El pentacampió britànic ha tornat al circuit internacional al màxim nivell, amb les sensacions del Gran Premi d'Abu Dhabi 2018 que va tancar la temporada passada: en el primer lloc, acompanyat de l'alemany Sebastian Vettel (Ferrari) en la primera sessió i del seu company Valtteri Bottas en la segona.

Si Ferrari ha donat símptomes de posar en dubte el favoritisme de l'esquadra alemanya durant les proves hivernals al circuit de Montmeló, Hamilton s'ha encarregat de deixar de banda totes aquestes incògnites en el seu primer contacte amb l'asfalt del circuit d'Albert Park, a Melbourne. En la primera sessió, Hamilton ha signat un millor temps d'1:23.599, amb els dos Ferrari (el de Vettel i el del debutant Charles Leclerc) a menys d'una dècima i el Red Bull de l'holandès Max Verstappen a gairebé dues dècimes de diferència.

El pilot britànic ha ampliat encara més la bretxa en la segona tanda, la més similar a les condicions de la classificació de dissabte pel que fa a l'hora i la temperatura, quan el seu millor temps, d'1:22.600, ha deixat a gairebé un segon el Ferrari de Vettel (873 mil·lèsimes), que ha estat cinquè en aquesta mànega. Al costat de Hamilton, a 48 mil·lèsimes, s'ha situat Bottas. Els dos Red Bull han ocupat la tercera i quarta posició en la segona sessió lliure, Verstappen i el seu company francès Pierre Gasly, tots dos amb el nou motor del japonès Honda que utilitza aquest any l'escuderia.

Després dels tres equips caps de cartell ha aparegut el finlandès Kimi Raikkonen, que aquesta temporada ha canviat el Ferrari pel seu germà petit, l'Alfa Romeo. Aquesta matinada ha rodat com si conduís el seu anterior monoplaça i ha aconseguit el sisè lloc en les dues sessions. Amb l'excepció del campió del món del 2007, Renault aspira a ser el millor cotxe del grup dels mortals. L'alemany Nico Hülkenberg i l'australià Daniel Ricciardo han estat setè i vuitè en la segona sessió, respectivament.

Competiran amb ells l'equip Haas, amb el danès Kevin Magnussen rodant novè en la primera sessió, i el francès Romain Grosjean, desè en la segona; i Toro Rosso, amb el retornat pilot rus Daniil Kvyat com a setè en el primer entrenament. Carlos Sainz (McLaren) i el mexicà Sergio 'Checo' Pérez (Racing Point) no han tingut tanta sort i les seves sensacions no són bones. El madrileny ha repetit lloc a les dues tandes, catorzè, amb alguns problemes mecànics en la segona.