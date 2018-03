Hamilton-Vettel: el pols per arribar a la maneta

Després de tot l’hivern, al Circuit d’Albert Park els motors dels Fórmula 1 van tornar a sonar amb la disputa dels primers entrenaments lliures del Gran Premi d’Austràlia, el que aquest diumenge (7.10 hores, Movistar TV) obre el Mundial. Un Mundial que estarà marcat, amb el permís dels pilots de Red Bull, per la lluita entre Lewis Hamilton (Mercedes) i Sebastian Vettel (Ferrari) per aconseguir el cinquè títol de campió del món i igualar, d’aquesta manera, les corones que va aixecar Juan Manuel Fangio als anys 50. L’argentí està considerat per molts el millor pilot de l’especialitat: ell va aconseguir cinc títols en nou anys, mentre que l’alemany Michael Schumacher (que continua convalescent després d’accidentar-se mentre esquiava a l’estació francesa de Méribel el desembre del 2013, ara fa quatre anys) en va guanyar set en dinou anys en actiu.

“Per als aficionats serà un any increïble perquè hi haurà dos pilots amb quatre títols lluitant”, reconeixia Hamilton, des de Melbourne. Amb 33 anys acabats de fer, el britànic -que ha sumat tres dels seus quatre títols en els últims quatre anys- explica que no li fa perdre la son igualar els mundials de Fangio i que el seu objectiu és guanyar curses i buscar els seus límits. “Espero no haver arribat al meu límit com a pilot. Òbviament hi ha un pic per a un pilot, quan costa més mantenir la forma física decau l’interès... però crec que jo no he arribat a aquest punt”, confessa. Amb Mercedes, Hamilton ha creat una dupla difícil de superar. L’escuderia de Brackley, que els últims anys sembla començar les temporades un pas al davant de la resta de rivals, acumula quatre títols de constructors consecutius i, per tant, també busca aquest any la maneta.

Tant Fangio com Schumacher i Hamilton tenen en comú el fet d’haver aconseguit títols amb equips diferents. Fangio va celebrar-ne tres amb Alfa Romeo i un amb Mercedes i Maserati; Schumacher, dos amb Benetton i la resta amb Ferrari, mentre que Hamilton en va guanyar un amb McLaren i els altres tres amb Mercedes. I això és just el que necessita Sebastian Vettel. “Ara estic buscant l’última satisfacció, que és guanyar amb Ferrari, la principal escuderia de la història, el millor equip del pàdoc. Aquest és el meu últim objectiu”, reconeixia Vettel abans d’enfilar-se al nou Ferrari. Ell va aconseguir els seus quatre títols del 2010 al 2013, en l’època daurada de Red Bull, però des de llavors no ha tornat a guanyar el campionat. Les urgències també s’acumulen per al seu equip: l’escuderia italiana va completar la temporada passada el desè any sense guanyar cap títol: des de Kimi Räikkönen, l’any 2007, cap pilot vestit de vermell ha celebrat un títol de campió del món. L’alemany de Ferrari sembla conscient que aquest any comencen un pas al darrere de Mercedes, però confia a poder lluitar pel títol. “Hamilton és el favorit, però és una temporada molt llarga. Tenim motius per tenir confiança”, va sentenciar Vettel, que de tota manera va reconèixer que podrien estar millor del que estan.

Red Bull, l’altre rival

A banda de Mercedes i Ferrari, els pilots de Red Bull estan cridats a tornar a lluitar pels triomfs. Daniel Ricciardo (que de moment no té contracte per a la temporada vinent i dijous va respondre que el millor és que li preguntin pel seu futur d’aquí sis mesos) i Max Verstappen han fet una bona pretemporada i arriben a Melbourne amb la intenció de plantar cara. “Hem fet un hivern molt bo; encara estem entre els tres millors. Ferrari i nosaltres liderem el grup perseguidor i, amb sort, estarem al podi”, sentenciava Ricciardo.

El halo, el sistema de seguretat que és obligatori a partir d’aquest any, ha provocat els primers canvis: dijous el director de les curses, Charlie Whiting, va anunciar que els semàfors de sortida de les curses hauran de variar la seva posició per tal que tots els pilots els puguin veure. I és que molts pilots ja s’han queixat, assegurant que el halo els farà perdre visibilitat durant el moment clau de la sortida.

A més, la temporada arrenca amb el canvi de normativa que implica que els equips només podran utilitzar tres motors en els 21 Grans Premis de la temporada (en cas d’utilitzar-ne més, el pilot serà sancionat), fet que ha provocat que els equips se centrin a millorar la fiabilitat durant l’hivern. “És difícil pensar en això just abans de començar. L’any 2017 vaig tenir algunes penalitzacions per això i aquest any no volem que ens torni a passar. Intentem ser optimistes i pensar que arribarem a Abu Dhabi [l’última cursa de la temporada] havent utilitzat només tres motors”, explicava Ricciardo.