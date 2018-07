Hamilton aconsegueix un triomf que pot valdre un títol

Lewis Hamilton necessitava una cursa ben boja per aconseguir sortir d'Alemanya somrient. I, tot i que al principi semblava que no, que la sort somriuria a Sebastian Vettel, la pluja ha jugat les seves cartes per fer que el britànic sortís de Hockenheim reforçat. I és que, amb la pista delicada (alguns pilots com Leclerc, Alonso, Gasly i Verstappen havien decidit entrar a box a posar les gomes de pluja), l'alemany de Ferrari ha entrat a un revolt massa ràpid per a l'aigua que hi havia i ha xocat contra les proteccions. Era primer, i perdia, de cop, la cursa, 25 punts i el liderat del Mundial. I a casa seva. "Error, error, perdoneu nois", ha dit Vettel per ràdio, sense contenir les llàgrimes.

Si la creu d'aquest diumenge era Vettel, la cara ha sigut Hamilton. El britànic de Mercedes ha anat remuntant posicions i mimant fins a la sacietat els neumàtics tous amb què havia començat la cursa (mentre que els rivals que sortien des del davant ho feien amb els ultratous). Amb estratègies diferents, Hamilton ha anat remuntant posicions, i en quinze voltes ja havia escalat nou posicions i era cinquè (havia sortit 14è). Per poder pujar al podi, Hamilton necessitava un cop de sort, ja que Vettel, el llavors líder de la cita, estava a més de 20 segons.

Però Vettel, quan ha entrat a boxs (abans ja ho havia fet Räikkönen), ha sortit a la pista just darrere del seu company a Ferrari. I l'alemany, quan s'ha situat darrere del finlandès, ha demanat (sense dir-ho explícitament, només dient que la temperatura dels seus neumàtics era molt elevada) que Räikkönen el deixés passar. I així ha sigut a la volta 39. Al davant, Vettel ha passat a l'acció i s'ha escapat, mentre que a Mercedes esperaven que el radar s'aclarís per decidir quan fer entrar Hamilton. "Box, box, box", li han dit al britànic a la volta 43. Hamilton ha sortit amb els neumàtics ultratous a pista i dues voltes més tard començava a ploure, fet que ha provocat el ball d'entrades als boxs. Ell no ho ha fet i, pilotant amb molta cura, s'ha mantingut a la pista amb les seves gomes noves.

Però la bogeria ha arribat a la volta 52, quan Vettel ha perdut el control del seu monoplaça (i ha provocat l'entrada del cotxe de seguretat) i Bottas ha entrat a boxs a canviar els neumàtics... però els mecànics no estaven preparats. Hamilton, que era tercer, s'ha trobat sol al capdavant: tant Bottas com Vettel li havien fet un regal en forma de triomf i de lideratge del campionat del món de pilots.

El podi l'han completat Valtteri Bottas i Kimi Räikkönen.