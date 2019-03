Hamilton aprofita el desastre de Leclerc per guanyar a Bahrain

Havia de ser el dia de Charles Leclerc, però qui ha pujat al capdamunt del podi ha estat Lewis Hamilton. El jove monegasc, que havia arrencat des de la 'pole' tot i que una mala sortida l'ha condemnat al tercer lloc, ha recuperat ràpidament posicions i ha superat Bottas i Vettel per tornar al primer lloc. Però després d'una gran cursa, quan tan sols quedaven deu voltes per al final, a Ferrari s'han quedat tots glaçats: "Hi ha una cosa estranya al motor", ha dit Leclerc per ràdio. Els enginyers de l'escuderia italiana han començat a buscar solucions, però no han pogut encertar la tecla que arreglés els problemes del jove pilot, que veia com perdia potència i com Hamilton, que anava vuit segons darrere seu, s'acostava perillosament.

Tres voltes més tard, Hamilton el passava com una exhalació i aconseguia un nou triomf. Valtteri Bottas, que era a 30 segons, l'ha superat a tres voltes per al final, i ha propiciat així un nou doblet per a Mercedes, el segon en dues curses. "Mantingues la calma. Necessitem que portis el cotxe a casa", li deien per ràdio a Leclerc mentre ell esbufegava i deia que faria el que podria. La mala sort per a Leclerc, però, no podia durar infinitament, i ha tingut un petit cop de sort que li ha permès sumar el seu primer podi. I és que, de cop, els dos Renault han dit prou i s'han aturat, la qual cosa ha provocat l'entrada del cotxe de seguretat. Així s'ha arribat al final i, gràcies a la prohibició d'avançar, Leclerc ha pogut acabar tercer i ha evitat que Verstappen el superés.

"Ha sigut una cursa molt difícil. Ferrari ha fet una gran feina, deu haver sigut devastador per a Leclerc no guanyar la cursa", ha dit Hamilton tot just acabar la cursa. El britànic no ha tingut una cursa gens fàcil –ha patit pel desgast dels neumàtics–, però ha reconegut haver-s'ho passat d'allò més bé lluitant amb Vettel a l'equador, just quan els dos pilots han fet la segona entrada a boxs. Hamilton, darrere del de Ferrari, l'ha intentat superar per l'exterior, ha frenat més tard que ningú i s'ha situat al davant just en el moment en què Vettel feia una virolla. Per sort, l'alemany ha pogut tornar a la pista, però ha deixat els neumàtics plans. Les vibracions que tenia el seu Ferrari han fet que l'aleró davanter es trenqués, la qual cosa ha provocat que l'alemany hagués de tornar a boxs i es reincorporés novè. Finalment ha acabat cinquè, darrere de Verstappen.