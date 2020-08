Hamilton ja no necessita quatre rodes per guanyar

La Fórmula 1 sembla que és un esport de màquines i gent hàbil amb les mans que sempre acaba amb Hamilton ruixant-se amb cava. La cantarella va camí de mantra atemporal. A la mecànica del cotxe del Mercedes i al pla del pilotatge (cada vegada menys discutible) va sumar-hi ahir el romanticisme de l'èpica per guanyar el Gran Premi de la Gran Bretanya amb una roda punxada en l'última volta. Avís als navegants: ja no en necessita quatre. Va ser el millor buscant els límits del cotxe per reforçar la seva condició de líder del Mundial en la temporada en què podria igualar els set títols de Michael Schumacher. "Gairebé se'm para el cor", va dir el pilot britànic, eufòric després de la cursa, detallant la intrahistòria d'una seqüència ja emblemàtica.

Hamilton va quedar-se amb tres pneumàtics a falta d'uns quilòmetres per completar el traçat de Silverstone, amb el segon classificat, Max Verstappen, a 33 segons i sortint de boxs per buscar la puntuació extra de la volta ràpida. La persecució va ser de western, sense potència de motor, comparant fletxes amb la pólvora del Red Bull. "Vaig passar de tenir 19 segons de marge a tenir-ne 10. Els companys em deien per la ràdio que en tenia 9, 8, 7... així que havia de prémer l'accelerador. Mai he experimentat una cosa així en l'última volta. Gairebé no arribo al final, però gràcies a Déu ho hem aconseguit", insistia el vigent campió. Va patir per mantenir una velocitat digna per assegurar la primera posició en els girs finals. L'estel d'espurnes va evidenciar el seu all in, amb la realització televisiva enfocant l'intent a la desesperada de Verstappen.

"V am decidir parar per intentar aconseguir la volta ràpida i en aquell moment va ser la decisió adequada . Després va punxar Hamilton, però no ho podíem preveure . No vam estar afortunats, però el segon lloc és un resultat boníssim per a nosaltres", assegurava el pilot neerlandès. L'abandonament de Valtteri Bottas precisament per punxar el joc de rodes li va permetre quedar-se amb la plata, tenint part de la moneda de cara. Sembla evident que les escuderies viuran de les errades (forçades o no) de Mercedes. L'antiga normalitat es manté també en la temporada atípica del format exprés pel coronavirus. Hi ha dos favorits, pocs aspirants i emoció en la zona de la no emoció.

Leclerc i Sainz, la nova F1

Ferrari encara té estatus de referència per Charles Leclerc, ahir tercer, que apura les prestacions d'un cotxe menor. " Hem tret el màxim partit possible de les opcions . Estic content amb la gestió que hem fet dels neumàtics. Avui hem capitalitzat totes les nostres oportunitats . Vam decidir aixecar el peu de l'accelerador quan vaig veure els altres accidents", explicava el monegasc. Ell és la imatge de la marca del cavall. Sebastian Vettel, desè, preocupantment discret, canviarà de cotxe a partir de Nadal com a segona espasa i Carlos Sainz passarà a completar un tàndem interessant.

Les accions del madrileny estan a l'alça. Silverstone va deixar-lo sense un gran quart lloc al completar el trident de plàstics rebentats en la volta 51. Capritxos del directe que es repeteixen sovint a les files de McLaren. "La sort no ens està beneficiant en aquesta primera meitat de la temporada. És una feinada, perquè fins al moment de punxar estava fent una bona cursa. Cap al final vaig començar a atacar per defensar-me de Ricciardo i, de sobte, el neumàtic va dir prou. Aquí ens hem quedat", es lamentava. Daniel Ricciardo va fer bo l'efecte dòmino per guanyar una posició i arribar a la meta abans que Lando Norris (McLaren), cinquè; Esteban Ocon (Renault), sisè, i Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri), setè.