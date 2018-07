Lewis Hamilton renova amb Mercedes fins al 2020

L'escuderia Mercedes ha anunciat aquest dijous que ha arribat a un acord amb el pilot britànic Lewis Hamilton per allargar el contracte dues temporades més, fins al 2020. Hamilton, que va arribar a Mercedes l'any 2013, ha guanyat tres títols de campió del món amb les fletxes platejades i, en cas de complir els dos anys de contracte que ha signat aquest dijous, passarà vuit anys amb Mercedes, el seu període més llarg en un equip.

"Signar aquest nou contracte ha sigut bàsicament un formalisme, perquè Toto [Wolff] i jo ens vam asseure durant l'hivern per parlar-ne", ha explicat Hamilton en un comunicat. "Formo part de la família de curses de Mercedes des de fa 20 anys i mai he sigut tan feliç en un equip com ho soc ara mateix", ha afegit, mentre assegurava que estava "segur" que Mercedes era "el lloc adequat" per ser-hi els pròxims anys.

Per la seva banda, Toto Wolff, director d'equip, ha lloat el pilot: "Ja no hi ha gaires coses de Lewis com a pilot de Fórmula 1 que no s'hagin dit, és un dels més importants. Però el que més m'agrada de treballar amb ell és conèixer l'home que hi ha sota el casc: el seu impuls incansable per millorar ell mateix, la seva intel·ligència emocional com a membre de l'equip i la seva lleialtat pels que l'envolten". "Mercedes s'ha convertit en la casa de Lewis a la Fórmula 1 i la seva història està lligada per sempre a la plata i el verd de Mercedes-AMG Petronas", ha conclòs Wolff.