Hamilton supera el rècord de victòries de Schumacher

Era qüestió de temps que Lewis Hamilton es convertís en el pilot amb més victòries a la Fórmula 1. Ho va aconseguir finalment ahir a Portugal al sumar el seu triomf número 92 i superar les 91 victòries del mític Michael Schumacher. Hamilton va regnar en un Gran Premi que va ser caòtic a la sortida i en què fins i tot Carlos Sainz va arribar a situar-se líder de manera momentània. Al final, el sis cops campió va imposar la seva llei i va guanyar en solitari, per davant de Valtteri Bottas i Max Verstappen.

La victòria de Hamilton té un triple regust dolç. A part del rècord, el deixa amb 256 punts al capdavant del campionat, 77 més que el seu company Bottas, per la qual cosa es podria proclamar matemàticament campió el cap de setmana que ve, al Gran Premi de l’Emília-Romanya. Finalment, el doblet de Mercedes va certificar que l’escuderia alemanya revalidava el títol de constructors, que ha guanyat set vegades de manera consecutiva, des del 2014 fins ara. “Vull dedicar aquest rècord als mecànics, als que treballen aquí [al circuit] i als que ho fan a la fàbrica. El més increïble és que ningú es relaxa, per això s’aconsegueixen aquests resultats”, deia el pilot anglès.

Feia un quart de segle que no es corria a Portugal. L’últim cop va ser el 1996, en una cursa que va guanyar Jacques Villeneuve. De fet, el Gran Premi no estava programat inicialment, però la modificació del calendari per la pandèmia va obrir la porta al país lusità de tornar a tenir una cursa a la categoria reina de l’automobilisme.

La prova va acabar com gairebé sempre, amb Hamilton primer -s’ha imposat en vuit de les dotze d’aquesta temporada-. Però va tenir un inici caòtic, perquè la pluja va fer acte de presència just en el moment de la sortida. Una pluja molt fina que va beneficiar els equips que havien optat per un compost més tou. Entre ells, Carlos Sainz, que sortia setè i abans d’acabar el primer gir ja s’havia situat líder. El madrileny va arribar a dominar la cursa durant quatre voltes, el temps que va passar entre que va deixar de ploure i que els pilots que tenien neumàtics intermedis van poder agafar temperatura. Al final, Sainz va ser sisè.

Hamilton no va començar bé i es va veure superat pel seu company Bottas. Però l’anglès, com gairebé sempre, va anar de menys a més i va acabar creuant la línia de meta amb 25 segons d’avantatge. Bottas es va conformar amb el segon lloc i Verstappen, tot i un toc a l’inici de la cursa amb Checo Pérez, va remuntar i va acabar tercer.