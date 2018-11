Hamilton tanca el seu gran any amb un nou triomf

A Abu Dhabi hi havia molts pilots als quals calia seguir. Un d'ells era Lewis Hamilton, que, ja coronat campió del món, es disposava a aconseguir el seu onzè triomf, com així ha sigut. El britànic ha acabat primer, per davant de Sebastian Vettel i de Max Verstappen, que han completat el podi. Però també era important saber qui acabaria tercer del campionat: Räikkönen, Verstappen i Bottas lluitaven per la medalla de bronze i, finalment, l'honor se l'ha emportat el finlandès de Ferrari, tot i haver-se hagut de retirar.

Per a Fernando Alonso, aquesta ha sigut l'última cursa de la seva trajectòria a la F1. Ho ha fet sense sumar punts, però amb una emotiva última volta d'honor. L'asturià ha rodat escortat per Vettel i Hamilton, que li han mostrat el seu respecte, i han arribat fins a la recta principal, on s'han dedicat a cremar roda. En total, 11 títols mundials entre els tres, que han fet gaudir els aficionats que estaven al circuit. Un cop han baixat del cotxe, Alonso ha rebut abraçades de tots ells. "Et trobarem a faltar, sabem que els últims anys han sigut durs", ha dit Vettel, i Hamilton ha afegit que Alonso ha sigut "una llegenda" i que ja el veia quan corria als karts. "L'esport el trobarà a faltar, això segur!" "Tornaré, però no comentaré res. Ha sigut un plaer córrer amb aquests campions. Gràcies a la F1, sempre seré un aficionat d'aquest espectacle", ha dit Alonso per acomiadar-se.

Pel que fa a la cursa, aquesta ha començat accidentada. Hülkenberg ha xocat amb Grosjean durant la primera volta i el seu cotxe ha quedat panxa amunt després de volar, provocant l'entrada del cotxe de seguretat. Amb la tornada a l'acció a la pista, Räikkönen ha tingut problemes i s'ha hagut de retirar just abans que comencés el degoteig de pilots entrant a boxs: primer Hamilton, després Vettel, Bottas, Verstappen... De tots ells, qui ha provat una estratègia diferent ha sigut Ricciardo, que no ha entrat a boxs fins a la volta 34 i quan ha tornat a pista, amb neumàtics frescos, ha volat per anar-se desfent de rivals.

A les acaballes, l'emoció l'ha posat Verstappen, que s'ha queixat que el seu motor no funcionava del tot bé, mentre pel darrere, Daniel Ricciardo, que aquest diumenge s'acomiadava de Red Bull (l'any vinent serà pilot de Renault) s'acostava perillosament. Tot i això, l'holandès ha aconseguit mantenir la seva posició del podi.