Joan Barreda, primer líder del Dakar

Aquest dilluns ha començat el Dakar 2019 amb una primera etapa, una especial de 84 quilòmetres, que ha unit les ciutats peruanes de Lima i Pisco. En motos la victòria ha estat per a Joan Barreda. El pilot torreblanquí d'Honda ha superat d'un minut i 34 segons el xilè Pablo Quintanilla i de gairebé tres el nord-americà Ricky Brabec. El primer català, Oriol Mena, ha arribat catorzè. Laia Sanz ha acabat en 31a posició i ha cedit 12 minuts.

En cotxes el triomf ha estat per al qatarià Nasser Al-Attiyah. La segona posició ha estat per a Carlos Sainz. El pilot madrileny de Toyota, que no volia obrir pista en la prova d'aquest dimarts, ha cedit un minut i 59 segons.