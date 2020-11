Joan Mir buscarà la glòria remuntant des de la 12a posició

Joan Mir pot tocar el cel amb la mà aquest diumenge. El pilot mallorquí lidera el campionat de MotoGP amb mà de ferro i en té prou pujant al podi del Gran Premi de la Comunitat Valenciana (14 h, DAZN) per assegurar-se el títol. Amb 162 punts al sarró, en té 37 d’avantatge respecte als principals perseguidors quan només en queden 50 en joc. Ara bé, que ho tingui a tocar no vol dir que ho tingui tot fet, almenys a Xest, on haurà de remuntar a la cursa, ja que ha acabat dotzè a la sessió de qualificació. Als entrenaments, el millor temps ha sigut per a Franco Morbidelli, seguit de Jack Miller i Takaaki Nakagami. Pol Espargaró ha sigut el millor dels pilots de casa, cinquè, seguit de Maverick Viñales i Aleix Espargaró, sisè i setè, respectivament.

El relleu de Márquez

En l’any del coronavirus i de la lesió de Marc Márquez, la categoria reina del motociclisme busca un nou campió. I Mir s’ha guanyat a pols el mèrit de ser el que acabi aixecant el trofeu. Encara que només ha guanyat una cursa en aquesta temporada atípica, ha pujat al podi en 7 de les 12 que s’han disputat fins ara. Una regularitat que li dona el títol de campió virtual. Encara que ell, prudent, prefereix no perdre el món de vista. La MotoGP té fins a sis pilots que aspiren matemàticament al tron. Mir és qui ho té millor i darrere seu, amb 125 punts, hi ha el francès Fabio Quartararo i el català Álex Rins, que estan pendents d’una possible punxada del líder. Ja més endarrerits hi ha Maverick Viñales (121), Franco Morbidelli i Andrea Dovizioso (117 els dos), que tenen opcions remotes i necessitarien alguna cosa més que un miracle.

Malgrat ser 12è als entrenaments, a Xest té una bona oportunitat, perquè serà campió si acaba al podi, i això sempre que Rins i Quartararo quedin per davant seu. Si cap dels dos perseguidors guanya, llavors Mir en té prou sent setè a la cursa. Una opció que no seria gens descartable, ja que Quartararo sortirà des de l’onzena posició –just una per davant de Mir– i Rins començarà des del 14è lloc. Fins i tot encara hi ha altres combinacions que podrien donar el títol a Mir en el cas d’acabar més enllà del setè lloc. En qualsevol cas, i si tot això fallés –per exemple, perquè ha d’abandonar–, el mallorquí seguiria sent líder a l'última cursa de la setmana vinent a Portugal.

Albert Arenas defensa tres punts

D’altra banda, en el Gran Premi d’aquest diumenge també buscarà acostar-se a la glòria el gironí Albert Arenas, que té tres punts d’avantatge respecte al japonès Ai Ogura a la categoria de Moto3. Arenas sortirà sisè, just per davant del seu rival.