KTM torna a posar les coses al seu lloc

Aquest any, KTM veia com el seu domini al Dakar podia acabar-se. Fa 18 anys que, religiosament, a principis d’any celebra el triomf a la categoria de motos d’un pilot de la marca austríaca al ral·li més dur del món. El 2001, l’italià Fabrizio Meoni va sumar la primera victòria final i des de llavors un pilot de KTM sempre ha aconseguit el Tuareg, el trofeu que s’emporta el guanyador del Dakar.

Però aquest any, primer Joan Barreda (Honda), més tard Pablo Quintanilla (Husqvarna) i Ricky Brabec (Honda), semblaven amenaçar aquest domini de la marca taronja. Fins ahir. L’abandonament de Brabec, el líder de la general, després d’haver trencat el motor de la seva Honda, va tornar a obrir la classificació de la categoria de motos. El nord-americà, que estava a prop de convertir-se en el primer pilot del seu país que suma un triomf al ral·li, ha viscut la mateixa sort que l’any passat, quan el propulsor de la seva Honda també el va deixar tirat, en aquell cas, en la desena etapa. Aquest any ha estat en la vuitena, quan només havia disputat 56 quilòmetres de l’especial.

Sense Brabec, el francès Adrien van Beveren passava a liderar la general, però el de Yamaha ahir no va trobar el seu ritme a les dunes d’Ica i va cedir més d’11 minuts sobre els de KTM. I en aquest Dakar on les diferències són mínimes entre els primers classificats, perdre aquest valuós temps es paga car. Tant, que el francès va caure, fins i tot, de les posicions del podi.

Així, el camí semblava parcialment aplanat per als pilots de KTM, que sense destacar en excés en aquest Dakar, estan demostrant que la regularitat, com sempre, és sinònim d’èxit. Matthias Walkner va guanyar la vuitena etapa entre San Juan de Marcona i Pisco, de 576 quilòmetres (361 d’ells, cronometrats), però l’australià Toby Price, el pilot que s’ha apostat amb la catalana Laia Sanz que si acaba entre els cinc primers li farà un petó (a canvi, la de Corbera, si acaba entre els 15 millors, li tallarà el cabell al seu company d’equip), va aprofitar l’oportunitat per passar a encapçalar la general, amb 1 minut i 3 segons d’avantatge sobre Pablo Quintanilla. Tercer és Walkner, a 6.35, seguit de Sunderland (a 6.38) i Adrien van Beveren (a 9.54).

Al-Attiyah, sense rival

Les dunes d’Ica van servir perquè Nasser al-Attiyah es distanciés una mica més encara dels seus rivals. El qatarià ha tret profit dels problemes que Peterhansel va tenir a les dunes. El francès, monsieur Dakar, no va tenir una etapa gens plàcida, igual que Cyril Despres i Carlos Sainz, que també van perdre minuts importants encallats a les dunes. El madrileny, de fet, es va quedar aturat a la sorra quan encapçalava l’etapa i somiava en aconseguir el primer triomf parcial del 2019, una de les poques alegries a les quals aspira després de perdre gairebé cinc hores durant la tercera etapa. A més d’Al-Attiyah, qui va treure un bon resultat d’Ica va ser Sébastien Loeb, que va tornar a guanyar una etapa. El francès de Peugeot s’ha reenganxat i torna a tenir opcions de lluitar pel triomf final, ja que ahir es va situar tercer, just darrere de Nani Roma. El català segueix el seu pla i es manté una jornada més en posicions de podi. El de Folgueroles va lluitar ahir pel tercer lloc de l’etapa amb Przygonski i De Villiers, que finalment van acabar per davant d’ell.

Avui, els pilots afrontaran la penúltima etapa d’aquest Dakar. Serà un bucle a Pisco de 410 quilòmetres per a les motos i els cotxes, amb 313 quilòmetres cronometrats, i de 408 per als camions, amb 311 km contra el crono. Un cop acabin, els faltarà l’etapa de demà, l’última, entre Pisco i Lima que, a diferència d’altres edicions, es preveu decisiva per al podi final.