Leclerc recupera el temps perdut

Charles Leclerc no va poder sortir aquest dimecres gaire a pista. El pilot francès es va veure perjudicat per l' accident que va patir durant la sessió matinal el seu company Sebastian Vettel i no va pujar al cotxe fins a les acaballes de la jornada. Aquest dijous, després que l'equip canviés la planificació prevista (es van repartir els dies i cada pilot sortia a pista o bé al matí o bé a la tarda), el jove francès ha pogut rodar durant tota la jornada i, de nou, ha demostrat que el Ferrari corre. I molt. Amb el compost més tou de tots els que Pirelli ha previst per a aquesta temporada, el C5, Leclerc ha aconseguit un temps d'1:16.231 just quan acabava la sessió matinal, una marca que ningú ha pogut superar.

Amb tot, ell no ha sigut el primer que ha aconseguit baixar d'1:16. Alexander Albon, amb el Toro Rosso també amb el neumàtic més tou, ha tingut l'honor de fer-ho, tot i que aquest honor li ha durat poc més de mitja hora, el que ha trigat Leclerc a batre el seu temps mentre feia una simulació de classificació. Però no s'ha quedat aquí, ja que, abans, amb un dels neumàtics més durs, el C2, ha aconseguit fer 1:17.253, i ha superat en 8 dècimes el temps que Hamilton havia marcat amb aquest mateix compost. "Ha sigut un dia positiu. Després d'ahir, ha sigut un bon matí per a nosaltres", ha dit Leclerc durant la pausa per dinar. Ell ha sigut l'encarregat de tornar al cotxe a la tarda i, quan faltaven vint minuts per al final, s'ha quedat aturat al mig de la pista, amb la qual cosa ha provocat una bandera vermella.

Amb tot, el francès està satisfet amb la feina que està fent i amb les dades que s'emporta del Circuit de Barcelona-Catalunya. "Estic content amb el test que estem fent, em queda molt per aprendre però estic content", ha dit, i ha afegit que aposta per Ferrari per al Gran Premi d'Austràlia, el que obrirà el Mundial de F1. "No estic nerviós. He d'intentar fer la millor feina possible. Espero arribar-hi al més preparat possible, també mentalment", ha dit, abans d'afegir que el fet de debutar amb Ferrari no li aporta pressió extra: "M'agrada el vermell. Quan pujo al cotxe deixo les emocions a fora i només em centro en la feina que he de fer i no en el cotxe que estic pilotant".

Albon ha acabat la jornada segon (1:16.882), seguit de Norris, amb el McLaren, i Pierre Gasly, un dels pilots que ha provocat una de les banderes vermelles que s'han vist al traçat català aquest dijous després de xocar contra el mur, per sort, sense conseqüències per a ell.

Els que segueixen amagant el seu potencial són els Mercedes. Hamilton, encarregat de rodar durant el matí, només s'ha deixat veure per la part alta de la taula en les primeres hores de test i s'ha centrat en fer simulacions de cursa. Els temps del seu company, Valtteri Bottas, a la tarda, han sigut també més aviat modestos.