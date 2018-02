El 'halo', la principal novetat d'una temporada de F1 que arrenca aquest dilluns sobre el nou asfalt de Montmeló

Aquest dilluns arrenca al Circuit de Barcelona-Catalunya una nova temporada de Fórmula 1. Després de la presentació dels monoplaces de les escuderies que participen al Mundial, ara arriba l'hora de la veritat, el moment de veure els cotxes a la pista, de començar a posar-los a prova de cara al primer test definitiu, el del Gran Premi d'Austràlia, el 25 de març. El traçat català acollirà els dos tests que estan programats per aquest hivern: el primer, des d'aquest dilluns i fins al dijous 1 i el segon, des del dimarts 6 fins al divendres 9.

Els tests de pretemporada de F1 posaran a prova doncs el nou asfalt de Montmeló. El director de comunicació de Pirelli, Mario Isola, va assegurar que hi haurà "una evolució de la pista" durant els primers dies de tests. "Probablement sigui cert que els primers dies hi haurà una gran evolució, però després hauríem de tenir unes condicions consistents", va comentar recentment.

La temporada de Fórmula 1, després dels grans canvis que va patir el reglament tècnic de l'any passat, amb cotxes i neumàtics més amples, arriba menys carregada de novetats, però els canvis han provocat l'evolució dels monoplaces de l'any passat. Aquests són els canvis per aquest 2018:

Introducció del 'halo'

El 'halo', l'element de seguretat per al cap dels pilots, s'introdueix finalment aquesta temporada, després de diverses proves i de moltes propostes. El 'halo' arriba enmig de la polèmica, ja que molts pilots, entre ells Hamilton, Verstappen, Hülkenberg i Magnussen s'han mostrat contraris a aquest element. Els enginyers han hagut de distribuir els pesos del cotxe, ja que el 'halo' pesa aproximadament 10 kg i en un F1, cada gram compta. La FIA (Federació Internacional de l'Automòbil) ha augmentat el pes mínims dels cotxes, que ara és de 734 kg. El 'halo', segons les proves que han fet, suporta un neumàtic llançat a gairebé 200 km/h. De cara a aquesta temporada també s'ha eliminat l'aleta de tauró que l'any passat va generar polèmica pel seu moviment.

Nous neumàtics

Pirelli ha decidit incloure nous compostos de cara a aquest any i augmenta a set les gomes diferents que podran utilitzar-se. Així, hi haurà els nous superdurs i els hipertous. Tota la gamma de compostos serà més tova que la del 2017 i la marca ja ha anunciat que serà més agressiva en l'elecció de les gomes per a cada Gran Premi. Això implicarà que l'estratègia serà fonamental i que segurament marcarà les diferències. Segons Pirelli, aquestes novetats implicaran que els cotxes millorin, de mitjana, un segon i mig per volta.

Motors més fiables

La FIA ha decidit imposar més restriccions. Així, aquest any, el número màxim de motors que es podran utilitzar sense sumar penalitzacions serà de 3 (eren 4 l'any passat). D'aquesta manera, les marques s'han hagut de centrar durant l'hivern en crear un motor més fiable, ja que cada unitat de potència ha de durar com a mínim set curses per evitar les sancions. També s'introduiran canvis pel que fa a les penalitzacions, ja que els pilots que sumin 15 o més llocs de penalització quedaran ubicats al fons de la graella de sortida. En cas que en un mateix Gran Premi hi hagi més d'un pilot que acumuli aquest número de llocs de sanció, l'ordre el marcarà el moment en què va rebre cada pilot la sanció.

Canvis de pilots

Com ja es va veure a final de la temporada passada, Carlos Sainz deixa Toro Rosso per vestir amb els colors de Renault. Felipe Massa, després d'un any extra (el 2016 va anunciar que es retirava però el 2017 va córrer perquè Williams s'ho va demanar), penja definitivament el casc. Hi haurà dos pilots nous a la graella: Charles Leclerc (campió de la F2 el 2017) fitxa per Alfa Romeo Sauber i Sergei Sirotkin vestirà els colors de Williams. Wehrlein deixa Sauber per ser el tercer pilot de Mercedes i Daniïl Kviat abandona la família Red Bull per ser el tercer pilot de Ferrari. Pel que fa als equips, McLaren trenca la seva relació amb Honda per muntar motors Renault: serà el primer cop que un equip britànic utilitzi motors francesos des que McLaren va utilitzar els Peugeot el 1994. El canvi implica que Toro Rosso munti motors Honda aquest any.

540x306 Presentació del McLaren amb el que Alonso i Vandoorne competiran aquest 2018 / STEVEN TEE / AFP Presentació del McLaren amb el que Alonso i Vandoorne competiran aquest 2018 / STEVEN TEE / AFP

Adéu a les noies de la graella

Abans de començar, la temporada ha estat marcada per l'anunci de Liberty Media, l'empresa que gestiona la F1, de prescindir de les noies de la graella i posar en el seu lloc nens, seran escollits entre joves pilots a cada Gran Premi. "La F1 és la cúspide de l'automobilisme esportiu i el somni de cada jove esportista que competeix en les categories inferiors", deia recentment Jean Todt, el president de la FIA. "Per tant, estem encantats d'apropar una mica més aquest somni als futurs campions del nostre esport, i donar-los l'oportunitat d'estar al costat dels seus herois en la graella de sortida de les carreres", va afegir. Els horaris de les curses europees també canviaran: totes se celebraran a les 15.10 hores, excepte el Gran Premi de França (que torna al calendari de la F1 després de 10 anys), que es disputarà a les 14 hores per evitar coincidir amb un partit del Mundial de futbol. També torna el GP d'Alemanya (després d'un any d'absència) i desapareix el GP de Malàisia.