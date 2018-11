Ramon Royes: "Respectem la decisió de Marc Márquez, però no la compartim"

260x366 Ramon Royes Ramon Royes

Després de la polèmica suscitada en saber-se que Marc Márquez no podrà sortir enguany al balcó de l'Ajuntament de Cervera a celebrar el seu cinquè títol mundial de Moto GP per les pressions de les grans firmes que el patrocinen, que no volen que se'l vegi al costat d'una pancarta de suport als presos polítics, el programa 'Via lliure' (RAC1) ha entrevistat Ramon Royes, alcalde del municipi.

"Veient com funcionen les coses no m'ha sorprès la polèmica amb Marc Márquez, tot i que l'any passat no va passar res. Nosaltres respectem la seva decisió, encara que no la compartim. No n'he parlat directament amb ell. Jo no he dit mai que sigui per la pressió dels anunciants. No sé quins són els motius", ha dit Royes.

Segons l'alcalde, "hi ha hagut discrepàncies, però el focus ha d'estar en el fet que a Cervera tenim el millor pilot de motos de la història i és un orgull per a nosaltres".

"A un quart de tres de la matinada uns energúmens han vingut amb pals llargs i han arrencat la pancarta que penja del balcó de l'Ajuntament que reclama la llibertat dels presos polítics catalans. Que sàpiguen que tantes vegades com la treguin la tornarem a posar. En uns minuts la tornarem a posar i seguirem denunciant el mateix que fa un any. Els que ho han fet ja han sigut identificats. No són de Cervera. Segurament posarem una denúncia a partir de dilluns. No són ni tan sols de la província de Lleida", ha explicat.