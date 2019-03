Marc Márquez aconsegueix la primer 'pole position' de la temporada a l'Argentina

El català Marc Márque ha aconseguit aquest dissabte ser el més ràpid dels entrenaments per primera vegada aquesta temporada. Amb un temps de d'un minut, 38 segons i 304 mil·lèsimes, ha obtingut la seva 81a 'pole position'. En aquesta ocasió, va haver d'esforçar-se al màxim per reduir el temps dels seus rivals fins, pràcticament, l'últim segon de la classificació final.

Completaran la primera fila el català Maverick Viñales i Andrea Dovizioso. Valentino Rossi sortirà en quarta posició, Pol Espargaró en l'onzena, Jorge Lorenzo serà dotzè. Aleix Espargaró, que no ha superat la Q1, sortirà en tretzena posició, Àlex Rins serà setzè i Tito Rabat vintè.

Per segon any consecutiu, Xavi Vierge ha aconseguit el millor temps a la classificació del Gran Premi d'Argentina en Moto2. El de Castellbisbal ha superat per onze mil·lèsimes l'alemany Schotter i en dotze el britànic Lowes.

En Moto3, el valencià Jaume Masià ha obtingut la seva primera 'pole position'. Amb un temps d'un minut, 48 segons i 775 mil·lèsimes; ha deixat a més de tres dècimes al valencià Arón Canet.