Marc Márquez, a punt per als primers entrenaments oficials de la temporada

Torna Moto GP i torna el campió. De moment, però, a mig gas. Després de passar pel quiròfan per solucionar uns problemes que arrossegava de feia temps a l'espatlla esquerra, Marc Márquez ha afrontat unes vacances diferents amb l'objectiu de recuperar-se al més aviat possible per ser aquest dimecres als primers entrenaments oficials de la pretemporada 2019, que tindran lloc al Circuit Internacional de Sepang. A Malàisia hi té la prova de foc per saber si la recuperació i els enormes sacrificis i canvis de rutines que ha hagut de fer aquest hivern estan anant pel bon camí.

Márquez va ser intervingut el 4 de desembre pels doctors Xavier Mir, Víctor Marlet i Teresa Marlet i el dia 11 del mateix mes ja va començar la recuperació amb el fisioterapeuta i el preparador físic. Aquestes vacances ha canviat la bicicleta de muntanya i el motocròs per sessions de dues hores i mitja diàries de rehabilitació que li han servit per arribar a temps als tres dies d'entrenaments a Sepang, que comencen aquest 6 de febrer. Malgrat portar dos mesos preparant-se per tornar tan ràpid com pugui al seu millor nivell, el pilot de Repsol Honda, que enguany tindrà de company d'equip Jorge Lorenzo, encara no podrà rendir al màxim de les seves possibilitats.

A finals de la setmana passada va poder tornar a rodar amb una moto d'una cilindrada inferior per adaptar progressivament el pes a la seva espatlla. Va ser al circuit d'Alcarràs amb una Honda NSF100. I és que el cerverí estava ansiós per tornar a pujar a una moto. Tant que, tal com explicat el seu fisioterapeuta, durant tot aquest procés de rehabilitació “hi va haver ordres de desmuntar les seves motos de les ganes que tenia de tornar a pilotar abans d'hora”, cosa que hauria sigut perjudicial perquè es recuperés correctament.

En un vídeo penjat pel seu equip, Márquez reconeix que encara li falta força a les frenades, sobretot en les corbes d'esquerra, quan ha de recolzar l'espatlla. El Tro de Cervera ho té clar: "A Malàisia toca paciència per arribar al març al màxim".