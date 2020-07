"Tornaré amb més força": Marc Márquez passa pel quiròfan

260x366 Marc Márquez / @marcmarquez93 Marc Márquez / @marcmarquez93

Marc Márquez serà intervingut aquest dimarts de la fractura a l'húmer que va patir diumenge, quan va caure mentre estava fent una remuntada inversemblant al Gran Premi de Jerez. La intervenció es durà a terme a l'Hospital Dexeus de Barcelona.

"De vegades les coses no surten com un espera, però el més important és aixecar-se i seguir endavant. Espero que hageu gaudit de la remuntada! Ara toca passar pel quiròfan dimarts i fixar la fractura de l'húmer. Us prometo que tornaré el més aviat possible amb més força", ha assegurat el pilot a través de les xarxes socials.

Márquez, campió del món de MotoGP, va caure a falta de quatre voltes per al final al primer Gran Ppremi de la temporada. El català va protagonitzar una espectacular remuntada en què va avançar fins a 14 pilots després d'una primera caiguda, però va perdre el control de la moto quan ja era tercer.