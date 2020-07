Marc Márquez no descarta competir aquest cap de setmana

260x366 Marc Márquez / @marcmarquez93 Marc Márquez / @marcmarquez93

Marc Márquez no descarta disputar el segon gran premi de la temporada aquest cap de setmana al circuit de Jerez. Després de passar pel quiròfan per operar-se de la fractura a l'húmer del braç dret, el pilot de Cervera ja ha rebut l'alta hospitalària i s'està recuperant al seu domicili. El pilot, que hauria de rebre els vistiplaus dels metges del campionat, està estudiant la possibilitat de viatjar a Jerez perquè no té afectat el nervi radial.

El vigent campió del món va passar la nit de diumenge a Jerez i va arribar a Barcelona dilluns per fer les proves mèdiques pertinents i el preoperatori previs a la cirurgia i la fixació de la lesió. La principal preocupació del doctor Mir era que el nervi radial estigués afectat, fet que hauria afegit tres o quatre setmanes al temps de baixa, però finalment la lesió és menys greu del que s’esperava.

L’objectiu inicial era que pogués tornar al Gran Premi de la República Txeca, que es disputarà a Brno els dies 7, 8 i 9 d’agost. A la primera cursa del Mundial no va ser capaç de sumar cap punt després de patir una caiguda quan estava sent el més ràpid, de manera que Márquez es quedarà a zero durant les dues primeres curses i haurà d’esperar a la tercera per iniciar la seva remuntada. Albert Puig, el cap de l'equip d'Honda, ja va deixar clar que "el Marc no té res de què penedir-se". "L'equip Repsol Honda té un gran respecte i admiració pel que fa –va afegir–. Ara està lesionat i ha de descansar, tractar de recuperar el braç i, quan estigui a punt, tornarà a lluitar per la victòria. Aquestes coses passen quan ets Marc Márquez, ell fa coses excepcionals".

El guanyador va ser el pilot francès Fabio Quartararo, que se situa al capdavant de la classificació amb 25 punts, mentre que el català Maverick Viñales va quedar en segon lloc amb 20 punts i l’italià Andrea Dovizioso va completar el podi, amb 16 punts. En una de les temporades més curtes del mundial, i amb només tretze curses programades fins ara, el pilot d’Honda ho tindrà molt difícil per reenganxar-se a les posicions capdavanteres. La millor situació ara mateix seria que Dorna confirmés les curses fora d’Europa, fet que faria que el calendari s’allargués fins a les setze curses.