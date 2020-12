Marc Márquez tornarà a passar per quiròfan

Marc Márquez haurà de tornar a operar-se per tercer cop de la fractura a l'húmer que es va fer en la primera cursa del Mundial, el 19 de juliol. El pilot de Cervera ja és a la Clínica Ruber de Madrid, on, segons ha sabut l'ARA, serà operat de nou en les pròximes hores.

L'accident que el va allunyar de l'asfalt ha sigut el pitjor maldecap per a ell i per a Honda. Després de la primera operació i una rehabilitació gairebé miraculosa, Márquez va intentar tornar a pujar a la moto, però no en va ser capaç. Pocs dies després, males notícies un altre cop: la placa de titani s'havia trencat i calia tornar a passar per quiròfan. Va ser llavors quan la prudència es va apoderar d'Honda i de Marc Márquez. La rehabilitació per complet va passar a ser l'únic objectiu del de Cervera, que va anunciar abans de l'última cursa a Portugal que no tornaria a competir aquesta temporada.

Ara haurà de tornar a passar per quiròfan. Aquesta tercera operació és necessària per extreure la placa de titani que li va ser implantada en substitució de la primera en la segona intervenció, el dia 3 d'agost, que li podria haver causat una pseudoartrosis, com va vaticinar fa poques setmanes el prestigiós doctor Claudio Costa. “Jo ja l’hauria operat”, va sentenciar en una entrevista.

En la intervenció que tindrà lloc en les pròximes hores, a part d'assegurar-se que la fractura s'ha soldat correctament, caldrà veure com està el nervi radial, que també va estar afectat per la fractura. El període de recuperació d'aquesta última operació encara no està clar, però des d’Honda van anunciar que Márquez intentaria tornar a les primeres curses del Mundial del 2021. Ara, amb la nova operació, aquest retorn pot trigar més del que es preveia.