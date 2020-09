Marc Márquez: "Quan hi ha cap de setmana de curses és quan em surten les ganes i l’ànsia de tornar"

Des de casa seva, a Cervera, Marc Márquez juga amb els seus gossos al jardí. Això sí, sense fer gaire moviments bruscos amb el braç. "Físicament estic progressant, que és el més important. Cada cop em trobo millor", explica al departament de comunicació de Repsol-Honda. Ja fa més de dos mesos que el tro de Cervera va caure en el primer GP de Jerez, el 19 de juliol, i va haver de passar dos cops per quiròfan per operar-se de l'húmer del braç dret –després que la placa de titani col·locada en la primera operació es trenqués-.

"He començat fa poc a entrenar-me i encara tinc recorregut per arribar al meu nivell. El braç va millorant i ja hem començat a treballar una mica de força, però s'ha d'anar molt a poc a poc pels tendons i altres coses, però la fractura s'està consolidant bé", relata el pilot. Ja sense la seva protecció de carboni tan característica i reconeguda en les xarxes socials, el pilot comença a fer vida normal. "Per fer esport encara la porto, sobretot per anar amb bicicleta, perquè dona estabilitat. Això ha sigut un procés. Primer vaig portar el braç completament immòbil, des de l'espatlla fins als artells, després passem a aquest segon pas, que va ser amb el colze lliure, encara que portava una faixa que em bloquejava la posició. Ara ja puc fer vida normal sense protecció, però amb bicicleta encara la porto, més que res per precaució".

Tot i ser conscient que el procés que està seguint és imprescindible per tornar al màxim nivell, i de forma segura per a la seva salut, hi ha un moment de la setmana en què el pilot català flaqueja. "Veure les curses per televisió és el que porto pitjor. Quan hi ha cap de setmana de curses és quan em surten les ganes i l’ànsia de tornar", confessa Márquez en l'entrevista realitzada per l'equip.

Des que Márquez no hi és, el Mundial de Motos està boig. Cap dels pilots és el clar favorit per endur-se el campionat i cursa rere cursa les primeres posicions ballen entre tots els pilots. Ja no només els grans equips estan a la lluita, sinó que equips satèl·lit han agafat el protagonisme i han capgirat, encara més, la competició. "Fem broma amb l'equip en les videotrucades que fem, perquè sembla que ningú vulgui guanyar. Sembla que ningú vulgui aquest Mundial. I el que menys soroll ha fet és el que va líder, que és Dovizioso".

Encara més, Márquez, igual que tots els espectadors del Mundial, no té gens clar qui serà el campió aquest any. "Vaig dir que Dovizioso o Quartararo, però és que ni l'un ni l'altre. Ara surt Viñales… No apostaria per un. No estic tan lluny, jo, estic a 84 punts, així que… És broma!", riu. Amb ganes de tornar a pujar a la seva Honda, Márquez assegura: "A la mínima que em trobi llest i quan tingui l'OK dels metges tornaré. No us preocupeu, que abans que acabi l'any em veureu damunt de la moto".