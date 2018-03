Johann Zarco vol amenaçar el regnat de Marc Márquez

L’emoció i la igualtat són els principals arguments que engloben l’inici de la temporada de MotoGP que aquest vespre (19 h / Movistar MotoGP) donarà el tret de sortida al circuit qatarià de Losail. El francès de l’equip Monster Yamaha Tech3, Johann Zarco, sortirà al capdavant de la graella després que ahir aconseguís el millor temps (1:53.680) en l’última sessió de classificació, un registre que suposa el rècord del circuit que havia fitxat l’any 2008 Jorge Lorenzo amb 1:53.927. El francès vol amenaçar el regnat d’un Marc Márquez que buscarà la primera victòria de la temporada sortint des de la segona posició de la graella en un circuit que no és especialment favorable a les condicions de la seva Honda. Haver aconseguit el segon millor temps en els últims entrenaments classificatoris a Losail és meritori, ja que el cerverí, quatre cops campió de MotoGP, va aconseguir quedar-se a només dues mil·lèsimes (0.202) de Zarco, que la temporada passada ja havia rodat algunes voltes com a primer al circuit qatarià fins que va caure.

Darrere del francès i del cerverí sortirà l’italià de Ducati, Danilo Petrucci. El seu company d’escuderia i un dels candidats al títol després de quedar subcampió la temporada passada, Andrea Dovizioso, sortirà cinquè, ja que es va veure superat en el tram final de la sessió classificatòria després d’haver-la dominat gairebé tota. Entre Petrucci i Dovizioso hi ha el britànic de LCR Honda, Cal Crutchlow. Sisè sortirà el pilot de Suzuki Àlex Rins, que després de Márquez va signar el millor temps en la jornada d’ahir pel que fa als pilots catalans. Dani Pedrosa sortirà des de la setena plaça en el que serà el seu Gran Premi número 200 a la màxima categoria en la seva tretzena temporada a l’elit. Pel que fa a la resta de catalans, Maverick Viñales (guanyador a Losail l’any passat) sortirà dotzè; Aleix Espargaró tretzè; Tito Rabat setzè, i, per últim, Pol Espargaró vint-i-dosè. Per la seva part, Valentino Rossi va fer el vuitè millor registre.

En general va ser una sessió classificatòria marcada per la presència del vent i en la qual la igualtat va ser màxima: els dotze primers classificats estan separats per poc més d’un segon. Una igualtat a la qual es va referir Márquez ahir: “És impossible saber qui estarà demà en la lluita per la victòria. La carrera és molt llarga. Potser el Danilo [Petrucci] i l’Andrea [Dovizioso] poden rodar una mica més ràpid. Les Yamaha també arribaran, i el Carl [Crutchlow] també té un bon ritme. Serà una carrera de grup”. El cerverí també va explicar que el seu objectiu és estar a prop dels que tenen més ritme, sobretot, Dovizioso: “Espero estar en el grup capdavanter. És important sortir en el primer grup per no quedar-te tallat. S’ha de fer una bona sortida i gestionar bé les primeres voltes”. En la mateixa línia es va expressar Dani Pedrosa, que, d’altra banda, es va mostrar content per haver millorat ahir les sensacions respecte al divendres. “És positiu haver fet aquest pas pel que fa a les sensacions. He anat sol a la volta de classificació, no ha anat del tot malament, potser podria millorar al tercer sector”, va reconèixer el vallesà.

Àlex Márquez presenta candidatura a Moto2

El pilot de l'equip Estrella Galicia 0,0-Kalex Àlex Márquez ha conquistat al circuit de Losail, a Qatar, la 'pole' per davant dels italians Lorenzo Baldassarri (Pons HP40) i Pecco Bagnaia (Sky Racing VR46), a qui el cerverí ha deixat a més de tres dècimes, i ha firmat així el millor temps d'aquest dissabte i ha presentat candidatura a guanyar la cursa d'aquest diumenge. És la sèptima 'pole' de la carrera del petit dels germans Márquez i la quarta en Moto2.

540x306 Àlex Màrquez presenta candidatura i aconsegueix la 'pole' a Qata / NOUSHAD THEKKAIL / EFE Àlex Màrquez presenta candidatura i aconsegueix la 'pole' a Qata / NOUSHAD THEKKAIL / EFE

En Moto3, l'italià Niccolo Antonelli s'ha endut la primera 'pole' de la temporada en arravatar-li per una mil·lèsima de segon a un dels grans favorits, el madrileny Jorge Martín, que el 2017 va aconseguir 9 'poles'. L'argentí establert a Barcelona, Gabri Rodrigo, ha tancat la primera fila de la graella. El valencià Arón Canet, finalment, ha estat setè.