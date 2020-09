Maria Teixidor deixa per sorpresa la presidència del Circuit de Catalunya dos mesos després d'arribar-hi

La maledicció del Circuit de Catalunya continua: la instal·lació, en crisi permanent des de fa més d’una dècada, ha perdut la seva nova presidenta quan no feia ni dos mesos que havia arribat al càrrec. Maria Teixidor ha anunciat per sorpresa que plegava just abans d’un cap de setmana en què Montmeló acull el gran premi de MotoGP. Ho ha fet amb un escuet missatge publicat a Twitter: “Ha estat curt però intens. Un plaer conèixer l’extraordinari equip del Circuit de Catalunya. Molta sort!”. Segons les fonts consultades, Teixidor no estava d’acord amb les condicions del seu contracte malgrat que aquest es va formalitzar tot just el passat mes de juliol. Inquirida per l’ARA, Teixidor va declinar fer valoracions.

L’arribada de la nova presidenta va posar punt i final a una llarga etapa d’interinatge a la instal·lació. El president anterior, Vicenç Aguilera, va plegar precipitadament el febrer passat i no se’l va substituir fins a l’estiu. En teoria, l’arribada de Teixidor havia de suposar que la presidència passés a ser executiva (fins ara no ho era) i, conseqüentment, passava a estar remunerada. Aquestes condicions són les que han acabat causant la seva marxa, segons expliquen les persones amb qui ha parlat aquest diari.

L’arribada de Teixidor va ser tota una sorpresa per la seva inexistent experiència en el món del motor. En una entrevista amb aquest diari va reconèixer que mai havia assistit a una cursa en directe i que ni tan sols seguia cap persona del món del motor a les xarxes socials. La seva principal experiència al món de l'esport va ser com a directiva del Barça, càrrec que va deixar a l'abril. Junt amb el nomenament de Teixidor també es va escollir un nou director general, Josep Lluís Santamaría, que segueix al càrrec.

El repte que tenia la nova presidenta, i que per tant haurà d’assumir qui la substitueixi, és el d’aconseguir que el Circuit deixi de perdre diners d’una vegada. La instal·lació acumula una dècada amb números vermells i unes pèrdues acumulades de 82 milions d’euros. En bona part, les pèrdues les provoca el contracte per celebrar els Grans Premis de Fórmula 1, que costen 25 milions de dòlars a l'any i que mai generen prou ingressos per no deixar pèrdues.

El contracte per celebrar la F-1 s’havia prorrogat per un any més (fins aquest 2020) i un dels reptes que tenia la nova presidenta era tancar un nou contracte amb els propietaris de la competició. Ara, el Circuit de Catalunya haurà de negociar la pròrroga sense presidenta.