Márquez assegura que la nova moto és "la millor Honda dels últims anys"

El quatre cops campió del món de MotoGP, el català Marc Márquez ha assegurat aquest dijous durant un acte a MadridFly que si bé ell és "el vigent campió del món", a Qatar partiran "tots des de zero". "A Malàisia no vaig ser el més ràpid, però sí que vaig demostrar un ritme bastant fort i em trobava bé amb la moto, però cada circuit és un món i ja es va veure l'any passat que no hi ha favorits i que la igualtat cada vegada és més gran i de circuit a circuit canvien moltíssim les coses", ha recalcat Márquez.

"Vist el que va passar l'any passat, no m'atreveixo a donar noms, però poso els dos pilots oficials Ducati i els dos pilots oficials Yamaha, el meu company, és clar, i a Zarco, que pot sorprendre més d'un, perquè és un pilot constant i treballador, que pot fer grans resultats i l'any passat ja va acabar molt fort", ha afirmat Marc Márquez sobre els seus possibles rivals. "¿Lorenzo? Ja va acabar la temporada passada molt bé i ha fet el rècord durant el test de Sepang i ell mateix diu que vol guanyar el títol aquest any", ha explicat el campió del món de MotoGP.

Sobre la nova moto Marc, Márquez ha dit que "encara està en evolució". "Estem buscant cosetes, hem millorat bastant en l'acceleració, encara que més que en l'acceleració és en la potència, ja que tenim una mica més de velocitat punta i de potència, però és una mica més agressiva en el límit d'accelerador i aquí és on hem de treballar, perquè és una de les meves preocupacions".

"A Malàisia i a Burinam, on ara anirem, els motors corren menys per la calor, però quan vinguem a Europa, amb circuits més petits i temperatures normals, el motor encara serà més agressiu. Ara hem oblidat una mica la part del xassís per centrar-nos en el motor, perquè a Qatar es precinten i ja no es poden tocar", ha comentat Marc Márquez. En qualsevol cas el campió del món de MotoGP ha reconegut que "aquesta és la millor Honda dels últims anys". "És una moto que es pot conduir ja que fa dos anys fallava a la recta i estava molt lluny però aquest any hem començat millor que altres anys".