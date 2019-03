Maverick Viñales s'adjudica la primera 'pole' de la temporada de MotoGP

Sembla que va de debò, que Yamaha lluitarà pel títol aquest any. Maverick Viñales ha aconseguit el millor crono i, per tant, aquest diumenge (18.00 h, Dazn) sortirà des del primer lloc de la graella de sortida. El de Roses, molt constant durant els entrenaments oficials, ha aconseguit el millor temps i ha anat superant-se fins a rebaixar el temps a 1:53.546. Andrea Dovizioso ha acabat segon, amb la Ducati, mentre que el tercer lloc de la graella l'ocuparà Marc Márquez, amb l'Honda. El de Cervera ha sortit darrere de Danilo Petrucci i, tot i que ha semblat que en algun moment de la volta ràpida l'italià el molestava, finalment ha aconseguit un últim sector molt bo per acabar tercer (1:53.745). La segona fila l'ocuparan Miller, Quartararo i Crutchlow, mentre que la tercera serà per a Petrucci, Morbidelli i Nakagami i la quarta per a Rins, Mir i Aleix Espargaró.

Jorge Lorenzo no ha tingut gaire sort. El pilot mallorquí no s'ha pogut classificar per a la Q2, la sessió en què els deu millors pilots lluiten per la 'pole'. El mallorquí ha caigut al segon revolt del traçat quan intentava fer una volta ràpida que li permetés passar a la Q2, però ha perdut el tren davanter de la seva moto. Així, aquest diumenge arrencarà 15è.

Schrotter, primera 'pole' de la seva carrera

Marcel Schrotter ha aconseguit la primera 'pole position' de la seva carrera a Losail. L'alemany ha dominat la sessió, marcant la millor volta i, més tard, superant el seu propi temps, mantenint la primera posició amb un 1:58.585, cosa que representa el rècord del traçat qatarià. Al seu costat arrencarà el català Xavi Vierge, seguit de Lorenzo Baldassarri. El cerverí Àlex Márquez, company de Vierge a l'equip Estrella Galícia 0,0 Marc VDS, arrencarà aquest diumenge novè.

Canet, el millor de Moto3

Aron Canet ha aconseguit el millor temps en els entrenaments oficials de la categoria petita del GP de Qatar. A Losail, el valencià ha aconseguit la quarta 'pole' de la seva carrera, la primera amb la KTM que estrena aquest any, gràcies a l'ajuda que ha rebut a la pista dels pilots Vicente Fernández i John McPhee. I és que els tres han sortit pel 'pit lane' comentant que podrien aprofitar els rebufs per anar més ràpids i ajudar-se. Així, Canet ha aconseguit un espectacular 2:05.883, temps que ningú ha pogut superar. L'italià Lorenzo dalla Porta ha acabat segon, i el japonès Kaito Toba tercer. El gironí Albert Arenas arrencarà aquest diumenge des de la sisena posició.

Qui s'ha equivocat ha sigut Romano Fenati. L'italià, que després de ser apartat la temporada passada per la seva mala conducta a Moto2 ha aconseguit tornar, en aquest cas amb un equip de Moto3, ha esperat molt per sortir a l'asfalt i quan ha creuat la línia de meta per començar la volta ràpida ja era tard i ja havia caigut la bandera de quadres, fet que li impedia tenir l'opció de lluitar per la 'pole'. Fenati, doncs, s'ha hagut de conformar amb l'onzena posició.

Els horaris de les curses d'aquest diumenge

Tot i que molts pilots han demanat avançar l'hora de la cursa de Qatar per evitar problemes amb la temperatura de la pista, la cursa de MotoGP començarà a les 18.00 hores. Abans, la de Moto3 donarà inici a les 15.00 hores i la de Moto2 a les 16.20 hores. Totes les curses es podran veure a través de la plataforma de 'streaming' Dazn.