Menys quilòmetres, més intensitat

Avui arrenca el Dakar 2019. Els problemes que l’organització ha tingut amb els països que l’han acollit aquests últims anys des que el ral·li es va traslladar a Amèrica del Sud han fet que aquest Dakar sigui atípic, ja que la caravana tan sols trepitjarà un país, el Perú. Serà un ral·li més curt del que és habitual (dels 15 dies dels últims anys es passa a 10), amb menys quilòmetres, però els pilots coincideixen a dir que serà més «intens».

A diferència d’altres edicions, comptarà amb 3.000 quilòmetres contra el cronòmetre i poc més de 6.500 si comptem els enllaços. Però si el Dakar serà més curt, també serà més complicat, ja que l’organització ha previst que el 70% del recorregut sigui entre dunes i sorra, cosa que suposarà que uns 2.000 km siguin sobre aquest terreny. «Tindrem moltíssima sorra, amb el perill que això implica quan el sol està just a sobre, perquè no veus les dunes», avança el pilot Gerard Farrés.

El fet que el recorregut sigui més curt beneficia les assistències, que no hauran de fer tants quilòmetres seguint els pilots, en el seu Dakar paral·lel al que fan els protagonistes. «Quan anem a Bolívia, la gent no sap que ens llevem a les dues del matí per fer 600 km per carretera abans de començar l’etapa. Ara no hi ha enllaços tan llargs i les etapes en bucle aniran bé a les assistències i als mecànics», diu Isidre Esteve.

Navegació i sorra

La primera sorpresa al Dakar arribarà el segon dia, quan els cotxes seran els que obrin pista. El tercer dia arribaran les dunes de Tanaka (que els participants també faran de tornada cinc dies més tard), les més difícils, ja que són d’origen sísmic i canvien de forma ràpidament a causa dels terratrèmols i rèpliques que hi ha a la zona, cosa que fa que la sorra estigui més tova i, per tant, costi més superar-les. El quart dia serà el de l’etapa marató, amb punt final diferent per als vehicles de dues i quatre rodes. Abans de la jornada de descans, en la cinquena etapa es viurà l’atractiva sortida en línia. Després de la jornada de descans es veurà una de les novetats d’aquesta edició: la reincorporació dels participants que, havent abandonat durant la primera setmana, es puguin reenganxar, competint en una classificació paral·lela. En la vuitena etapa els deu millors de cada categoria sortiran mesclats, una novetat que evitarà que el primer classificat surti a conservar (a dos dies per al final). La novena etapa serà un bucle a Pisco i l’última, la desena, en principi, hauria de ser una etapa de transició.

Pel que fa a les motos, les KTM tornen a aspirar a revalidar un títol que fa 17 anys que aconsegueixen. Mattias Walkner, guanyador del 2018, Sam Sunderland i Toby Price (operat recentment del canell) són els tres pilots de la marca austríaca que ja saben el que és aixecar el trofeu del tuareg. El torreblanquí Joan Barreda i Adrien van Beveren tornen a estar entre els favorits. Pel que fa als cotxes, el recorregut pot beneficiar els 4x2 de Mini, tipus bugui, com els de Carlos Sainz i Stéphane Peterhansel, amb una normativa diferent. Els 4x4 de la mateixa marca, amb Nani Roma al capdavant, més evolucionats i amb més potència i unes suspensions més eficients, tornen a partir amb opcions de victòria, mentre que Nasser al-Attiyah serà, amb el Toyota, l’alternativa als Mini. En la categoria de ‘side by side’, Reinaldo Varela, guanyador de l’any passat, tindrà dins l’equip el seu màxim rival, el català Gerard Farrés, que debuta enguany en aquesta categoria. I en camions, els Kamaz d’Eduard Nikolaiev i Airat Mardev, i l’Iveco de Gerard de Rooy tornaran a oferir un gran espectacle sobre les dunes.

Els favorits de la categoria de motos:

MATTHIAS WALKNER

Campió del Dakar 2018, l’austríac va aconseguir endur-se el trofeu del tuareg en la seva quarta participació en el ral·li. Segueix amb l’equip KTM, fet que el converteix en el màxim favorit per al títol.

TOBY PRICE

Guanyador el 2016 i tercer l’any passat, l’australià aspira a aconseguir la seva segona corona al Dakar. Amb Walkner i Sam Sunderland, ells són els tres pilots KTM que ja saben què és guanyar un Dakar.

JOAN BARREDA

El de Torreblanca torna a encapçalar l’equip Honda per intentar acabar amb l’hegemonia de KTM al Dakar. Hi va debutar el 2011 i, després de 16 victòries d’etapa, busca el seu primer triomf a la general.

ADRIEN VAN BEVEREN

El francès tornarà a aspirar al títol amb la Yamaha. Va acabar sisè l’any 2016, quan va debutar, i el 2017 es va quedar a un pas del podi. L’any passat, una greu caiguda el va allunyar d’estar entre els millors.

Els favorits de la categoria de cotxes:

CARLOS SAINZ

El guanyador de l’any passat s’ha incorporat a l’equip Mini després que Peugeot anunciés que no seguiria disputant el Dakar. Al volant d’un bugui de l’equip Mini, aspira a sumar la seva tercera corona.

STÉPHANE PETERHANSEL

Després de 13 triomfs al desert (6 en moto i 7 en cotxe), el conegut com a Monsieur Dakar tornarà a lluitar pel trofeu del tuareg. Torna a l’equip X-Raid de Mini, amb el qual ja va guanyar dos Dakars (2012 i 12013 ).

JOAN ‘NANI’ ROMA

El de Folgueroles es manté fidel al 4x4 de Mini, amb el qual es va proclamar campió del Dakar el 2014. L’any passat es va veure obligat a abandonar massa d’hora, així que aquest any vol treure’s l’espina.

NASSER AL-ATTIYAH

Segon classificat de l’edició passada i assidu al podi, el qatarià, amb el Toyota, tornarà a estar entre els millors i a lluitar per al seu tercer títol al desert.