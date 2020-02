Mercedes revoluciona la pretemporada de F1

Fins a aquest dijous, la pretemporada de Fórmula 1 estava sent molt plàcida. Cap bandera vermella ni cap accident ni cap avaria. Tan sols alguna virolla sense importància. Però aquest dijous les coses han canviat. No tant a la pista, on tot ha seguit igual que en la jornada de dimecres –excepte per una bandera vermella provocada per Kimi Räikkönen a 15 minuts per al final del dia–, però sí als boxs i al pàdoc. La sorpresa ha saltat quan, a través de la retransmissió que està fent la F1 dels tests de pretemporada, s'han vist les imatges d'una càmera on board del monoplaça de Lewis Hamilton. S'hi veia com el pilot britànic acostava el volant cap a ell quan era a la recta i com l'allunyava en les frenades. Amb això modificava la inclinació de les rodes davanteres, fent que la superfície de neumàtic en contacte amb l'asfalt disminueixi a la recta i augmenti als revolts.

A ver quien es el crack que explica esto. Mirad lo que hace Hamilton en la recta de meta con el volante. @ScalabroniE @RaulMolinaRecio @crosaleny pic.twitter.com/8WIre57nrQ — ElReyGuiri (@ElReyGuiri) February 20, 2020

"Tenim un nou sistema al cotxe, és una idea nova", ha explicat James Allison, director tècnic de Mercedes, en la roda de premsa del migdia. "Té un nom, es diu DAS [Dual Axis Steering, direcció de doble eix, per les seves sigles en anglès] i introdueix una dimensió al volant que serà útil durant l'any. Però com ho farem servir i per a què, això és una cosa que volem guardar-nos per a nosaltres", ha dit. Allison, de fet, no s'ha mostrat preocupat per la legalitat del sistema que s'ha descobert a Montmeló. "N'hem parlat amb la FIA. La normativa és bastant clara sobre què es permet i què no als sistemes de direcció, i confiem que compleixi tots els requisits", ha indicat, sense voler aprofundir més en l'assumpte: "Crec que he dit més o menys tot el que volia, així que espero que em permeteu no anar més enllà. Durant els pròxims dies veurem quin és el benefici que ens aporta".

Allison ha assegurat que "és divertit" treballar per aconseguir innovacions com aquesta. "Una de les coses de les quals més orgullós estic del fet de treballar a Mercedes és poder formar part d'un equip que cada any mira d'aprendre per aportar aquestes innovacions. És divertit, però a més és la punta de l'iceberg, ja que cada cotxe que portem al circuit està ple d'innovacionss, el que passa és que no són tan òbvies com aquest sistema, que es pot veure a simple vista", ha dit.

Hamilton, per la seva banda, ha dit que després de fer 106 voltes al traçat català en les quatre hores de la jornada matinal (a la tarda Bottas li ha agafat el relleu) encara està "intentant entendre" el funcionament del DAS. "És engrescador que l'equip segueixi innovant", ha apuntat, just abans de negar que per a ell això sigui una distracció al volant. Si és legal o no (Mercedes assegurar que la FIA els ha dit que sí) només ho sabrem del cert quan comenci la temporada i els comissaris, en el moment de les verificacions, interpretin el nou sistema de Mercedes amb el reglament tècnic a la mà.