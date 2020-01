Jorge Lorenzo torna a Yamaha, ara com a pilot provador

Mesos després d' anunciar la seva retirada i d'haver estat gaudint d'unes merescudes vacances, Jorge Lorenzo ha anunciat aquest dijous què farà aquest any. L'equip Yamaha, després de firmar els contractes de Maverick Viñales i de Fabio Quartararo per a les temporades 2021 i 2022, ha anunciat aquest dijous que contracta Jorge Lorenzo com a pilot provador per desenvolupar la M1 per a aquesta temporada.

Segons indica Yamaha, Lorenzo ja participarà en els tests de Malàisia previstos per a finals de setmana i també participarà en les altres proves oficials que organitza l'IRTA i altres proves privades de l'equip japonès, amb l'objectiu d'ajudar els enginyers de Yamaha a desenvolupar la M1.

"Quan vam saber que el Jorge es retirava, immediatament vam començar a considerar fer-li una proposta perquè s'unís a nosaltres", ha explicat Lin Jarvis, director general de Yamaha. "Sabem que el Jorge és un pilot molt precís i motivat, amb una consistència impecable i amb una bona visió tècnica, totes les qualitats que necessita un pilot de proves", ha afegit.

🇪🇸 “Estoy muy contento de anunciar que acabo de llegar a un acuerdo con Yamaha para unirme a su equipo de pruebas. Quiero lo mejor para el futuro de Yamaha, así que espero que mi experiencia le sea útil a ingenieros y pilotos y que podamos devolverle el título a la fábrica”. pic.twitter.com/MRNQ0W2ZYd — Jorge Lorenzo (@lorenzo99) January 30, 2020

Lorenzo, per la seva banda, ha indicat que està "molt content" amb la decisió d'unir-se a l'equip Yamaha de nou. "Sempre vaig pensar seguir involucrat amb MotoGP i tornar al pàdoc, i crec que aquest és un paper adequat per a mi. Conec bé l'equip i la M1. La Yamaha realment s'adaptava al meu estil de conducció i serà tornar a trobar-me amb la meva antiga moto", ha indicat el pilot mallorquí, que va guanyar els seus tres títols de campió del món de MotoGP amb l'equip japonès.

"Estic molt motivat per començar a treballar. Espero que la meva experiència de conducció sigui útil per als enginyers i pilots de Yamaha perquè puguin tornar a guanyar el títol", ha conclòs el mallorquí.