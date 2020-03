Albert Arenas estrena la temporada de Moto3 amb un triomf a Qatar

Albert Arenas ha aconseguit el primer triomf de la temporada en la categoria de Moto3 després d'una cursa apassionant que s'ha decidit en l'última volta. I és que el grup del davant, format per entre 11 i 12 pilots, ha estat intercanviant-se les posicions fins a les acaballes.

De fet, abans de començar la penúltima volta, Gabri Rodrigo era líder, seguit de McPhee, Binder i Arbolino. Però en l'últim pas per la línia de meta abans de la volta definitiva, Darryn Binder ha caigut quan anava segon (ha xocat amb Arbolino, que ha pogut continuar) i ho ha aprofitat el pilot gironí per situar-se líder. I llavors ha intentat escapar-se, però John McPhee no l'ha deixat. Això sí, Arenas ha aconseguit un mínim espai suficient per afrontar la llarga recta del traçat de Losail sense que ningú li prengués el primer lloc. "Aquesta cursa ha estat increïble, la millor de la meva vida. He disfrutat de totes les voltes, ho he hagut de gestionar tot des del principi", ha comentat el gironí després de baixar de la moto. I és que Arenas ha tingut bon ritme des de l'inici de la cursa i, tot i que no ha pogut escapar-se, ho ha intentat unes quantes vegades.

That feeling when you lead the #Moto3 championship for the first time ever! 💪



Maximum points for @AlbertArenas75! 🔝 #QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/fTjMgmiuPn — MotoGP™ (@MotoGP) March 8, 2020

Darrere seu, McPhee ha estat segon i el tercer lloc s'ha decidit un cop s'havia acabat la cursa. I és que en un principi Jaume Masià ha creuat la línia d'arribada tercer, però els comissaris, revisant les imatges de l'última volta (i seguint el reglament que es va començar a aplicar l'any passat, des de Misano) han vist que el d'Algemesí havia excedit els límits de la pista i, per tant, havia de perdre una posició. Ai Ogura, que era al seu box, s'ha assabentat llavors que no, que havia d'anar corrents fins al podi per enfilar-s'hi. Masià no ha estat l'únic sancionat: Arbolino, Fernández, Alcoba i Rodrigo també han perdut una posició pel mateix motiu.

Pel que fa a la resta de pilots de casa, Masià finalment ha estat quart, mentre que Jeremy Alcoba ha acabat setè. Sergio García Dols ha estat onzè, i Carlos Tatay, 21è.

Nagashima s'imposa en Moto2

Tetsuta Nagashima ha guanyat la primera cursa del Mundial de Moto2, a Qatar. 10 anys després que el desaparegut Shoya Tomizawa guanyés la cursa inaugural, el pilot japonès ha fet el mateix. La cursa, molt igualada, ha estat disputada fins al final, com la de la categoria petita. Al japonès l'han acompanyat al podi Lorenzo Baldassarri i Enea Bastianini.

Amb la caiguda en la tercera volta d'Augusto Fernández per un xoc amb Manzi, un dels pilots cridats a estar al capdavant, Marini, Baldassarri, Roberts i Martín s'han situat al davant. Però Marini ha tingut un incident a la pista amb Dixon i els comissaris estan investigant la maniobra.

El millor pilot de casa nostra ha estat Jorge Navarro, que ha estat sisè. Aron Canet, que debutava aquest any a la categoria, ha acabat vuitè en la seva primera cursa de Moto2. Xavi Vierge ha acabat just darrere d'ell. Edgar Pons ha acabat 16è, i Héctor Garzó, 17è.