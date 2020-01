Els 'side by side', la tercera part de l'aventura de Cyril Despres al Dakar

A finals de setembre, Cyril Despres va dir que deixava l'equip Mini X-Raid i que no participaria en l'edició del 2020 del ral·li i que, en canvi, ajudaria els integrants del programa de joves pilots off-road de Red Bull. Però dies abans de començar s'anunciava que la seva aventura dakariana tindria un tercer capítol: després d'aconseguir 32 victòries d'etapa i cinc triomfs absoluts en moto i d'haver guanyat dues etapes en cotxe, el francès participaria en el Dakar 2020 prenent part en una nova categoria, la dels side by side. Al costat, com a copilot, comptava amb Michael Horn, un aventurer suís nascut a Sud-àfrica que va arribar a l'Aràbia Saudita sense cap tipus d'experiència i només un mes després de ser rescatat del pol Nord, on intentava fer una travessa en la penombra que en aquestes dates hi ha a la zona. Mentre era allà, Despres li va enviar un missatge i li va dir que tenia un bugui per als dos. I pocs dies després, Horn li va contestar: "D'acord, fem-ho". Així, l'anunci de la inscripció de Despres per al Dakar 2020 es va fer esperar fins dos dies abans de l'inici, ja que el francès estava esperant que el seu company d'aventura arribés a temps, directament des del pol Nord, per participar-hi.

Tot i que la intenció de Despres era sortir a guanyar, la sort els va girar l'esquena massa aviat. En la tercera etapa, el motor del seu bugui va dir prou i no van poder completar el recorregut. Per sort, des de fa un parell d'anys el ral·li va posar en marxa la Dakar Experience, una classificació paral·lela destinada als que es veuen obligats a abandonar a la primera de canvi però que amb una reparació de la seva màquina en tenen prou per poder seguir endavant. I ells s'hi van acollir i es van reenganxar al ral·li després de canviar el motor del bugui. I dit i fet, si en la tercera etapa trencaven el motor, en la cinquena aconseguien el triomf, el 35è per al francès, el primer per al suís. I aquest divendres, en l'etapa abans de la jornada de descans, han acabat quarts, a només vuit minuts dels guanyadors del dia, la parella formada pels catalans Gerard Farrés i Armand Monleón, que es van adjudicar el segon triomf parcial en aquesta edició.

"M'agrada molt aprendre, així és com la vida es torna interessant. El Cyril realment no em necessita, així que tinc menys pressió", explica Horn, que hi és per "donar suport" a l'experimentat pilot francès, que disputa el seu 20è Dakar (abans, 14 en moto i 5 en cotxe). "M'agradaria ser millor copilot i més valuós, però soc disciplinat. I si tens disciplina a la vida, arribaràs lluny", assegura el debutant, que, com Despres, assessora l'equip de joves pilots de Red Bull. Així, l'aventurer va haver de fer un curset accelerat per entendre els missatges dels road-books i poder ajudar una mica el pilot francès. "És evident que en dos dies no podia aprendre-ho tot, però és un autèntic competidor", assegurava Despres.

Són una parella estranya, però, tot i que l'aventura al Dakar no va començar amb gaire bon peu, estan demostrant que poden refer-se. L'aventura és l'aventura. I si no, que li diguin a Horn.