Neixen les W Series, la Fórmula 1 femenina

La temporada de motor 2019 tindrà com a gran novetat la disputa de les W Series, una competició nova integrada per dones. La inscripció és totalment lliure. La graella de sortida la conformaran unes 18-20 pilots després "d'un rigorós procés de preselecció", explica l'organització: "La prèvia inclourà proves en curs, avaluació simuladora, proves d'enginyeria tècnica, assaigs de gimnàstica, etc", n'especifiquen.

When #WSeries goes racing in 2019, we'll be running the Tatuus F3 T-318, a race car homologated to the latest @fia F3 spec. Find out more: https://t.co/gnEVDuOZEq #RethinkRacing pic.twitter.com/cdXp7uC3Ow