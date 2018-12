Pedrosa respon a les paraules d'Alberto Puig: "Que deixi en pau els que no parlem malament d'ell"

Dani Pedrosa ha contestat a través de les xarxes socials a les paraules d'Alberto Puig, el 'team manager' de l'equip Repsol Honda de MotoGP, que en una entrevista a 'La Vanguardia' deia que aquesta temporada s'ha trobat un Dani Pedrosa "diferent" del que recordava quan ell era el seu mànager. "No entraré en detalls. Igual, per ser campió de MotoGP, hauria d'haver assumit unes coses que no ha fet. A la vida ningú et regala res. N'hi ha hagut d'altres que han volgut més guanyar el títol", va dir Puig.

"Lamento la visió i decepció que Alberto Puig té dels resultats que he aconseguit. Això sí, em resulta curiós que ell hagi anat canviant bruscament, d'un dia per altre, la seva opinió sobre mi", ha dit Pedrosa. "Espero que algun dia ho superi. Jo li he donat a ell el millor de mi, entrenant tot el que era capaç en cada moment. Posar en dubte que un pilot vulgui ser campió no és propi de qui es dedica a aquest esport", ha afegit.

Pedrosa també retreu que Puig no li digués tot això a la cara: "Hauria agraït que tot el ressentiment que està demostrant amb mi me l'hagués manifestat en persona amb tantes oportunitats que hem tingut aquest any, en comptes d'esperar i fer-ho ara que ja no estic a l'equip, ja que el morbo que persegueix fent això no em motiva gens", conclou, abans de tancar el seu escrit dient: "En qualsevol cas, que deixi en pau els que no parlem malament d'ell".