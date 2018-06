El Perú podria renunciar a acollir el Dakar 2019

El Dakar 2019 segueix en l'aire. Després que els organitzadors haguessin de posposar la presentació del recorregut per la renúncia de diversos països, ara és el Perú, l'únic país que acollia la pròxima edició del ral·li, el que s'està plantejant renunciar-hi.

L'actual govern del Perú ha manifestat que és possible que, a causa dels canvis en la política econòmica del país, el país es faci enrere i acabi renunciant a acollir el Dakar. Així, està previst que aquest dijous (19 hores al Perú) els dirigents anunciïn quina decisió han pres.

"El ministeri d'Economia, Educació, Cultura i Turisme està treballant per sortir d'aquest punt mort. A causa de diversos problemes d'emergència hem hagut d'ajustar el pressupost, tot i que també entenem que aquest és un esdeveniment de gran importància per al país", ha dit a la web 'Gestión' el primer ministre peruà, César Villanueva, que ha afegit: "Volem fer tots els esforços possibles per acollir el Dakar 2019, però la decisió es prendrà en les pròximes hores".

Segons el portal 'Gestión', celebrar el Dakar implica pagar 6 milions de dòlars a l'ASO (Amaury Sport Organisation), l'organitzadora del ral·li, a banda d'altres inversions en infraestructures i seguretat, entre d'altres, que podrien arribar a sumar 25 milions de dòlars més.

Després de les negatives de Bolívia i Xile, sembla que els organitzadors del Dakar s'haurien quedat sense alternatives per celebrar el ral·li en cas que el Perú decidís renunciar-hi.

Els pilots peruans, de fet, han mostrat la seva preocupació en una carta adreçada a Villanueva en què li demanen que no renunciï al ral·li i li expliquen que molts d'ells ja han abonat l'import de la inscripció i que també han invertit diners en els vehicles amb què pretenen participar-hi.